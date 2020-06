Última semana de clases para alumnos de primaria en Agua Dulce

Autoridades educativas, informaron que el próximo viernes, concluye el ciclo escolar 2019-2020, para más de 13 mil estudiantes de nivel primaria en Agua Dulce.

Los docentes a través de diversas aplicaciones digitales, han comenzado con la evaluación y exámenes a distancia, que en su mayoría, la calificación final será proporcional a la entrega de tareas que estuvieron entregando desde el mes de marzo.

Son pocos los padres de familia quienes no entregaron las actividades que se realizarían desde casa, pero pese a ello, no habrá estudiantes reprobados debido que los infantes no recibieron clases durante la cuarentena por el Covid-19, declararon los mismos profesores.

A través de los mensajes de textos enviados por WhatsApp, los profesores explicaron que tentativamente, el regreso a clases será el 10 de agosto, en caso que el semáforo de riesgo por Covid-19, sea de color verde.

Los estudiantes, volverán bajo estrictas medidas de seguridad como el uso de cubreboca o caretas, así como de mantener las manos limpias, por tres semanas, recibirán clases de reforzamiento con la maestra del periodo 2019-2020, para luego pasar oficialmente al siguiente año escolar con su nueva profesora.

Las amas de casas han declarado que es un poco confuso las nuevas disposiciones escolares, debido que hasta el momento nada es seguro, toda vez que las indicaciones, cambian de un momento a otro.