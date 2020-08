Triunfo de Morena en Veracruz, la gran derrota de la corrupción: CGJ

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez llamó al triunfo del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Veracruz, que lo llevó en 2018 al Poder Ejecutivo, como la gran derrota de la corrupción, respaldada por una elección histórica, de un millón 600 mil votos.

En charla con el Buzón Ciudadano, el mandatario destacó que, a diferencia de los anteriores gobiernos, "no tuvimos que pactar con líderes partidistas ni del crimen organizado, por lo que arribamos a un gobierno sin ataduras".

No fue sencilla la lucha contra la disputa por el poder que mantenían Javier Duarte y Fidel Herrera ante Miguel Ángel Yunes Linares, lo que significó, dijo, permitir la participación de grupos delictivos en la política, que se arraigaron por ello en Veracruz.

Sin embargo, en 2016, MORENA estuvo a punto de lograr el triunfo electoral, lo que motivó el ánimo de derrotar a esta cúpula de corrupción con los partidos tradicionales; sobre todo porque el gobierno del PAN en dos años no logró ser el cambio que los veracruzanos esperaban.

Cuitláhuac García señaló que por ello en 2018 se pudo no sólo ganar la gubernatura y acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que la misma confianza del pueblo hizo posible llegar a las dos senadurías, 17 diputaciones federales (de 20 distritos) y 26 locales (de 50).

"Sí hubo alianzas, pero con el pueblo; nos apoya la gente de bien, que creyó en nuestro movimiento y nos dio un triunfo histórico", enfatizó, al mencionar que, además, el presidente obtuvo en Veracruz 2 millones de votos.

Por ello encabezamos un gobierno honesto bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar, agregó. "Estoy empeñado en sacar adelante este gran compromiso, pero sobre todo empeñado en que jamás vuelva la corrupción a Veracruz, porque vamos a dejar una gran marca de honestidad".