Tres valles y sus infernales temperaturas

Sus poblados no están pavimentados aún, la arena que compone las calles se alza al pasar de los pocos autos que por ahí transitan, caminar tanto en calles con arena como pavimentadas después de 7 minutos es todo un desafío, el sol cae a plomo, pero lo peor es la temperatura que ahí se siente.

Es Tres Valles, Veracruz, la planicie más baja de la cuenca del Papaloapan veracruzana, donde la tierra está por encima del nivel del mar apenas a 10 metros, mientras que en la parte alta apenas y se alza a los 50 metros.

Imagen del Golfo pisó, recorrió y sintió el poderío solar que la primavera ejerce en estas tierras en donde muchos habitantes aún hablan dialectos como el chinanteco, el mazateco y zapoteco entre otros, combinándolo con el castellano, tal como lo escuchamos de doña Guillermina quien en el poblado 3, uno de los ejidos de este lugar, tiene que estar afuera a la sombra de uno de sus árboles, porque no aguanta el calor adentro de su casa.

Es bien sabido que el lugar más caluroso de la entidad veracruzana es Tierra Blanca, mejor conocida como "La Novia del Sol", en donde en mayo de 2016 el termómetro marcó 49 grados centígrados registrándose una sensación térmica de 52, la más alta de aquel año en el estado.

Infernal

Tres Valles, vecino cercano de Tierra Blanca no canta mal las rancheras, este rotativo pudo constatar lo que se siente estar a 44 grados centígrados con sensación térmica de 45 en punto de las 4 de la tarde.

Ahí, con esas condiciones, es poca la diferencia de estar bajo el sol y estar bajo la sombra de un árbol o de un techo, el bochorno es el mismo, seco y asfixiante, incómodo, desquiciante, además de un viento caliente como si se tratase de surada. Lo rescatable de la sombra es que no te insolas, pero las temperaturas son casi las mismas.

Quedarte en un auto aún con puertas y ventanas abiertas no es lo más recomendable, las vestiduras de los asientos y el calor que se "encierra" no te permiten aguantar más de 8 minutos. El suelo arenoso, la banqueta, el concreto, las paredes, donde quiera que toques, está caliente, sentarse no es una buena opción.

El calor de Tres Valles empieza a hacer sus estragos desde las 9 de la mañana, conforme el reloj avanza, la temperatura se empieza a sentir más y más hasta las 5 de la tarde, siendo las 4 pm la hora cúspide del intenso e incesante bochorno.

Acostumbrados

Sergio visita a don Samuel Hortuña, quien vive en una colonia de la periferia de la ciudad de Tres Valles, tres partes de su casa están compuestos de planchas de concreto con techos de lámina semi-delgada, Sergio, quien hace análisis por medio de un aparato de última tecnología encuentra que el señor de más de 70 años padece de presión alta y le duele la cabeza.

Y no es para menos con el calor que se genera debajo de los techos de láminas, donde no entra ningún rayo de luz pero donde el calor es insoportable, no se puede estar cómodo más de 15 minutos ahí porque la temperatura es muy similar a la de afuera.

En otro techo, pero de palma, no es lo mismo, si a caso la temperatura es de 3 grados menos. En el recorrido por los sembradíos de caña se pueden ver las gigantes carretas siendo cargadas, el hombre que maneja la maquinaria y los choferes que jalan las carretas son los que trabajan bajo el incesante sol, pues los cortadores ya hicieron su trabajo entre las 3 de la mañana y las 5 am, precisamente para ganarle el paso al sol.

Lo más sorprendente es ver en la ciudad a la gente caminando y andando en moto como si nada, como si el sol y el calor fuera el del puerto jarocho, que a comparación de éste, es un sol benévolo.

Viene lo peor

"Es la parte más calurosa porque es una microcuenca, está baja y alrededor tiene partes de montaña, sobre todo la sierra madre oriental, entonces no sólo es caluroso, sino que es muy húmedo. Desde el océano pacífico a través del Itsmo de Tehuantepec empieza a meterse aire muy cálido y húmedo, por eso es muy caluroso Campeche, Tabasco, Coatza.", detalla Isidro Cano Luna, reconocido meteorólogo de Veracruz.

El domingo a las 2 de la tarde, Tres Valles marcó 42 grados celsius, y a las 4:30 registró 39 grados con sensación térmica de 43. En este lugar dicen sus pobladores, el invierno también es caluroso, por lo que se espera que mayo y junio con la llegada del verano, las temperaturas pasen los 45 grados.

"En mayo las sensaciones térmicas llegan a superar los 50 grados, en la zona de la cuenca incrementa el efecto por la humedad que está recibiendo del Golfo de México, entonces cuando hay alta temperatura hay alta humedad y la sensación de bochorno es mucho mayor", concluye Cano Luna.