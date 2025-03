Tres años sin justicia: Nancy fue atropellada por tráiler en Naolinco y perdió una pierna (+VIDEO)

A tres años de un accidente ocurrido en Naolinco, la Fiscalía estatal no ha resuelto el caso en el que un tráiler sin frenos atropelló a varias personas y causó la muerte de tres.

La empresa propietaria del vehículo, Productos Lácteos Luis Ronaldo S.A. de C.V., no ha asumido responsabilidad y las autoridades no han dado una respuesta a los afectados.

Nancy Luz, una de las sobrevivientes, continúa esperando justicia. "Ya son tres años de mi accidente, que el 28 de febrero del 2022 fue cuando hubo aquí el accidente y yo fui una de las afectadas, y hasta ahorita no hemos tenido respuesta", declaró.

SINIESTRO FATAL

El día del siniestro, Luz caminaba por la banqueta cuando el tráiler la arrolló, dejándola inconsciente. Al despertar, se encontraba en el suelo con graves heridas y la amputación de una pierna.

"Yo ya no me acuerdo de ahí más qué fue lo que pasó, sino que yo hasta cuando ya reaccioné, yo estaba tirada en el piso, pero pues ya mi pierna ya estaba deshecha".

Además de perder la extremidad, sufrió daños en el rostro, afectaciones en la visión y lesiones en el otro pie que le impiden retomar su trabajo limpiando casas.

La denuncia interpuesta en la Fiscalía de Veracruz no ha avanzado. Según Luz, el fiscal 18, encargado del caso, ha pospuesto audiencias o no se ha presentado, lo que ha impedido cualquier resolución.

CONDUCTOR FUE DADO POR MUERTO

El conductor del tráiler, Ramón Chávez Cruz, fue declarado muerto por la empresa. Sin embargo, la Fiscalía solicitó un informe al Registro Civil y comprobó que sigue con vida.

Apenas tiene unos días que en Fiscalía hicieron un oficio para mandarlo a Registro Civil porque habían dicho que supuestamente había muerto y cuando no es cierto. Y ahora dicen que ya no lo encuentran", explicó Luz.

Ante la falta de respuestas, habitantes de Naolinco bloquearon los accesos al municipio para exigir justicia. "Queremos una pronta resolución, que ya nos resuelva la Fiscalía, porque para mí es muy cansado andar para allá y para acá así como estoy", señaló Luz.

ACCIDENTE LOS DEJÓ SIN TRABAJO

Ramón Hernández Muñoz, esposo de Luz y dedicado a la confección de calzado, afirmó que la situación ha afectado la economía familiar. "Mi trabajo cayó como un 50 por ciento de lo que yo trabajaba antes. Ahora me dedico más a mis hijos y a ella, y ya no me da tiempo a hacer lo mismo".

Hernández agregó que su esposa ha requerido terapias físicas, atención psicológica y psiquiátrica, además de desarrollar diabetes tras el accidente. La familia también presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra la Fiscalía por negligencia.

"En octubre se hizo otra audiencia en contra del fiscal 18 y no se presentó. Incluso tenemos un papel donde consta que ellos le mandan a Derechos Humanos que sí fueron, cuando nunca estuvieron", afirmó Hernández.