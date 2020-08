Tras ser retenido, alcalde Raymundo Ixmatlahua se compromete a obras

Pobladores de la localidad de Atlahuilapa que demandaban la realización de obra pública retuvieron al alcalde Raymundo Ixmatlahua Lemus por más 12 horas hasta que se éste se comprometió a llevar a cabo trabajos en esa comunidad para la rehabilitación de la red de agua potable y la instalación de una antena de telefonía celular.





De acuerdo con los inconformes, el presidente les había prometido la rehabilitación de la red de agua potable, pero hasta ahora no se ha hecho nada, ni siquiera un proyecto.





Incluso, comentaron, le hicieron entrega de varios oficios para recordarle ese compromiso, pero los ignoró totalmente.





Ante ello, el lunes hicieron un plantón ante el palacio municipal, en donde también señalaron que hay un pendiente para instalar una antena de telefonía celular, lo cual ahora necesitan para poder estar al pendiente con sus hijos de las clases a distancia.





"A los niños y padres de familia les hace mucha falta. Ese proyecto lo prometió desde el año pasado y no ha cumplido, y hoy ya urge", agregó uno de los inconformes.





Comentaron que también está pendiente una obra de agua potable en donde ya está la tubería desde Rincón Acultzinapa y sólo hace falta conectar la bomba a la corriente eléctrica, pero según no se ha hecho por falta de recursos, y son mil 500 familias las que se beneficiarían con esto.





Los pobladores, entre ellos familias de Los Pinos y la cabecera, se plantaron ante el palacio municipal desde la mañana y ahí estuvieron hasta las 3 de la mañana.





Comentaron que el alcalde les dijo que se harían las obras, pero no se le dejó irse hasta que se volvió a comprometer y le advirtieron que ya no querían más promesas incumplidas, pues ya cuánto tiempo tiene en el cargo y hasta ahora no ha terminado una sola obra al menos en Atlahuilapa.





"Tenemos un solo campo deportivo, y a pesar de sus promesas, no ha cumplido con la rehabilitación, y a pesar del apoyo de la constructora, que últimamente pavimentó la carretera, no lo ha hecho, entonces, no sabemos en dónde queda el dinero", señalaron.





Los pobladores mencionaron que también exigen que se aclare la aplicación de recursos, pues la información que hay de los gastos de rehabilitación del campo deportivo no coinciden con los que tienen los comités de obra.





Cabe mencionar que el alcalde pidió un plazo de 60 días para dar respuesta a las peticiones de la gente.