Tras secuestro, reportera abandonó su profesión en Tezonapa

La ex reportera de la zona de Tezonapa, Viviana Sánchez Castillo, dijo que ella amaba el periodismo, sin embargo la inseguridad que se vive en Tezonapa hizo que se alejara completamente, pues fue víctima de secuestro en 2012, por lo que prefirió convertirse en emprendedora a lado de su familia.

Aseguró que el periodismo en México forma parte de las profesiones más peligrosas que existen a causa de la delincuencia que ha permeado en todo las entidades del país y, recalcó, Veracruz no es la excepción, pues afirmó que es un secreto a voces.

La comunicadora, consternada por la muerte de Julio Valdivia Rodríguez, a quién le arrebataron la vida de manera violenta la tarde de ayer miércoles en la zona de Presidio Tezonapa, recordó uno de los pasajes más difíciles de su vida, tras ser víctima de secuestro.

Puntualizó que estuvo durante 12 años desenvolviéndose en diferentes medios y narró que en su momento fue víctima de amenazas, mismas que paso por alto hasta julio de 2012 cuando fue privada de su libertad, razón por la que se considera una sobreviviente.

´Ahí fue cuando decidí retirarme, me duele lo de Julio, a veces a los compañeros les decía ya no escribas de eso, no vale la pena, la vida o la familia es lo que vale la pena, entonces de esta forma yo me retiré. Si escuchas, ya no hay agresividad en contra de ellos, yo los perdone para poder estar hablando aquí contigo´, dijo.

Afirmó que el municipio de Tezonapa, y toda la zona limítrofe con Oaxaca, es considerado un blanco para el desarrollo de la delincuencia, por ello, se busca que haya respeto a la vida y al trabajo de los comunicadores, porque hoy, prácticamente, no existe.

Cuestionada de cómo conoció al corresponsal del Periódico Diario El Mundo de Córdoba, la comunicadora dijo que ella lo conoció desde que llegó a la región, cuando empezó a meterse de lleno a esa zona, siempre ´requemado´ por esos largos trayectos para obtener la nota periodística.

Por lo que pidió tanto a la ciudadanía en general, como a funcionarios y políticos, principalmente, a no criminalizar la labor del periodista, pues dicha profesión hoy en día se encuentra desprotegida, afirmó.

De igual manera, admitió que hoy su vida ha dado un giro de 360 grados, pues se convirtió en una mujer emprendedora y vende salsas en la zona antes mencionada y, aunque le tiene un gran cariño a la profesión, no desea regresar.

´Me convertí en emprendedora, soy salsera cambia totalmente la cámara, la grabadora, la libreta porque antes que nada está la familia, mi vida y es lo más hermoso´, agregó.