Tras retención de mercancía en Campeche, Alcalde escatima ayuda a comerciantes de Atlahuilco

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Artesanos y Comerciantes Zepaniah Titlatozke indicaron que apoyarán a los comerciantes de Atlahuilco a quienes hace casi 15 días la Profepa les retuvo su camión y mercancía en Campeche.

"Tenemos conocimiento por parte de los familiares del compañero afectado Margarito Xicalhua Tlaxcala del problema por el que están pasando y por parte de la coordinadora les vamos a echar la mano", indicó Alfonso Cruz Rosas, presidente de Zepaniah.

Lamentablemente, expuso, no se cuenta con los recursos como para trasladarse al estado de Campeche y poderles ayudar, pues han hecho cuentas y en el combustible y pago de casetas, así como su estancia allá en lo que buscan un diálogo con el titular de la Profepa gastarían alrededor de 10 mil pesos.

Recordó que al ser una asociación civil los integrantes no cuentan con recursos como para viajar a otros estados y es lo que los ha detenido un poco para actuar en ese tema.

Indicó que no es la primera vez en que les solicitan su apoyo por tener un problema de este tipo en algún lugar de la República, ya que tal parece que las autoridades no entienden que es gente que trabaja para sostener a su familia.

Agregó que cuando tienen que salir a otro estado se pide el apoyo de los alcaldes, pero en este caso en específico sabe que ya ha buscado la gente de Atlahuilco a su alcalde Raymundo Ixmatlahua Lemus y éste no les ha apoyado en nada.

"No sabemos cuál es la razón por la que el alcalde no les quiere echar la mano, nos dicen que ellos sí lo han buscado, pero no han recibido ninguna respuesta", acotó.

Cruz Rosas expuso que los integrantes de la coordinadora están "puestos" para ayudar, pero los han detenido los gastos.

Consideró que es necesario que las autoridades federales sean conscientes de este tema y dejen de lastimar a quienes solo buscan su pan de cada día, por lo que no es justo que se estén haciendo operativos contra comerciantes y artesanos.