Tras nueve horas, levantan bloqueo en calles de Río Blanco

Luego de casi nueve horas de bloqueo y cerca de dos horas y media de negociaciones, vecinos de varias colonias de Río Blanco levantaron el bloqueo que mantenían sobre Camino Nacional, en los límites con Orizaba.

Aunque no se desahogaron todos los puntos que llevaban los inconformes, se pudieron poner de acuerdo en lo más prioritario para ellos, que era el abasto de agua.

En la reunión que sostuvieron en un domicilio particular cinco representantes de colonias con la jefa de la oficina de la CAEV en el municipio, Karel Salas Baca; el ingeniero Daniel Flores Saavedra y José Gutiérrez Flores, jefe regional de la dependencia, se acordó que a partir de este viernes se iniciará el reparto de agua mediante pipas en las colonias, dando prioridad en donde menos llega el vital líquido.

No obstante, los vecinos les pidieron estar al pendiente de cómo se da el reparto de agua, ya que han tenido muchos problemas con el personal de pipas, pues simplemente pasan y si por algo no pueden salir, no les importa y hasta les dicen que los que no tienen agua son ellos y que tienen que estar pendientes, además de que hay algunos que les piden dinero.

Los inconformes pidieron no seguir abriendo calles hasta que les expliquen en qué consiste el proyecto que se lleva a cabo para el cambio de tubería y la obra de Tres Valles.

También solicitaron que se haga el descuento correspondiente por pronto pago y a los adultos mayores y que se abran negociaciones con las personas que tienen adeudos, para que puedan ponerse al corriente.

A pesar de que los vecinos querían desahogar todos los puntos, las personas que permanecían afuera de la vivienda se desesperaron y comenzaron a patear las puertas.

Cabe recordar que la movilización inició alrededor de las 12:30 horas con un grupo de habitantes que bloquearon la carretera federal en los límites con Orizaba y posteriormente se extendió con otro bloqueo en los accesos a la autopista en Vicente Guerrero.

En el bloqueo participaron pobladores de las colonias Modelo, Ricardo Flores Magón, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Libertad Agraria, Fovissste y Las Haciendas de Río Blanco.