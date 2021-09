Tras estar más de 3 meses presa por abortar, Diana Patricia obtiene su libertad

Cerca de las 03:00 horas de este miércoles, Diana Patricia fue dejada en libertad, según informó su madre María Leticia Araiza Hernández.

"Como a las 11 de la noche me hablaron que iban a dejar libre a mi hija y después de esperar algunas horas finalmente así fue, quedó en libertad"

"Estoy contenta por la liberación porque mi nieto necesita de su madre, pero yo diría que hicieran su trabajo bien (las autoridades), no al ´madrazo´, no hacen bien su trabajo como no tenía dinero, me decían ve para allá para acá, puras vuelta. Pero estoy contenta por mi hija, no se lo deseo a nadie, porque hay veces que en el reclusorio hay gente inocente y no le determinan su liberación ¿no cree?. No se lo deseo a nadie, yo estoy contenta de ver a mi hija, ella está contenta cuidando a sus hijos y está bien de salud", dijo a Diario del Istmo Araiza Hernández quien habló por su hija quien descansaba junto a sus hijos ya en casa en la colonia Los Laureles del municipio de Oluta.

Como se informó, el pasado 23 de mayo de 2021, fue localizado el cuerpo de un bebé dentro de un bote de basura en el interior de los baños de Soriana, en Oluta. Posteriormente el día 28, Diana fue detenida e imputada por el delito de homicidio doloso calificado.

Desde entonces diversos colectivos como Brujas del Mar y activistas de Acayucan condenaron el actuar de la Fiscalía General del Estado al procesar por homicidio doloso, revictimizando así a Diana quien es preciso mencionar también fue víctima de violencia por parte de su esposo quien la golpeó días antes del aborto.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solicitaron a los jueces del poder judicial permitir a la mujer llevar su proceso en libertad. Esto, cuando en Veracruz ya se debatía sobre la despenalización del aborto, hecho que ocurrió posteriormente.

Tras diversos señalamientos de rechazo sobre la situación jurídica de Diana, finalmente este miércoles quedó en libertad.

*Caso de Diana Patricia, muestra la manera en que se manipulan las leyes

Para la abogada y activista social, Susana Semein Corona González, el caso de Diana Patricia solo demuestra lo manipulable que pueden llegar a ser nuestras leyes y como la presión social finalmente logró la libertad de una joven que desde el principio se supo que era inocente.

"Desde un principio a Diana se le debió a realizar las pruebas periciales correspondientes porque siempre se expuso que ella tenía problemas de salud o psicológicos, es decir debió llevar su proceso en libertad. Hubo una ineficacia en el trabajo de las autoridades, a la Fiscalía General del Estado no le quedó de otra más que solicitar la audiencia porque sabe que les puede caer una responsabilidad legal e incluso la reparación del daño por el tiempo que paso la joven en prisión".