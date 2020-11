Tras ataque, pide alcalde de Acayucan reunión con Cuitláhuac

El alcalde perredista de Acayucan, Cuitláhuac Condado Escamilla, reconoció tener temor luego de que sujetos armados balearan la fachada de su casa la noche del lunes, por ello pidió un acercamiento con el gobernador Cuitláhuac García, recordando que acudió al sepelio de la alcaldesa Florisel Ríos Delfín.

"Nos sentimos con temor pero no podemos tomar otras medidas, lo único que hemos pedido al gobierno es un acercamiento de fondo. Que en esta circunstancia es importante y aunque sea reiterativo voy a decir lo mismo, es necesario que el gobernador se siente y empiece a resolver el tema de inseguridad".

Cabe recordar que un grupo delincuencial arrojó bombas molotov a comercios y después realizó disparos de arma de fuego en su domicilio en Acayucan.

Apenas hace unos días Condado Escamilla acudió al sepelio de la alcaldesa Florisel Ríos donde exigió al gobernador asumir su responsabilidad en temas de seguridad y dejar de lado los temas políticos.

Entrevistado sobre el atentado en su contra, el edil dijo que hasta pasado el mediodía de este martes no había recibido ni una llamada de las autoridades.

"No, un acercamiento de fondo no ha habido con las autoridades", remarcó, y dijo que desconoce quién está detrás del atentado puesto que corresponde a la Fiscalía General del Estado aclarar los hechos y dar con los responsables.

Condado Escamilla exigió al gobernador García Jiménez acciones más contundentes en el combate a la delincuencia, además de mayor presencia de fuerzas federales y estatales.

Al preguntarle si habría de tomar medidas de seguridad extraordinarias el alcalde dijo que no, pues continuará con los trabajos que requiere su municipio.

Condado Escamilla fue enfático al apuntar que estos hechos vienen después de sus críticas al Gobierno del Estado y de la exigencia que se esclarezca el crimen de la alcaldesa de Jamapa.

"Hace unos días fui enfático por el horrible crimen de la alcaldesa de Jamapa, actos cobardes los que hicieron ellos, lo hicimos público, no queremos que eso se repita; un día después hay estos eventos, no queremos que haya omisiones de la autoridad estatal. Por los comentarios que he dicho de manera reiterativa, de pedir al gobernador que haya un clima de tranquilidad de la zona, estoy convencido que eso es un motivo".