Transportistas de Orizaba, listos para transportar vacunas vs covid

Con el objeto de que la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer pueda ser distribuida con mayor prontitud y llegue a todos los rincones del país, empresarios transportistas de la región centro de Veracruz afirman estar dispuestos a sumarse a las acciones de distribución, apegados a las medidas que se requieran.

"Nosotros como empresarios transportistas estamos en pro de apoyar al Gobierno Federal, si hay que mover la vacuna por carretera en los transportes nosotros estamos a la orden de moverla en donde sea, de norte a sur, de este a oeste como dijera Pepe Aguilar, pero la realidad es que ellos tienen que ponerse las pilas para que llegue la vacuna y todo mundo tenga un respiro y una seguridad", señaló el empresario José Carlos Gilibert Peña.

Lamentó que la distribución del antiviral vaya a hacerse en tres segmentos cuando la gente está muriendo y las personas con mayor vulnerabilidad son las que están más expuestas.

"Si la gente de escasos recursos no puede llegar a un hospital, ¿en qué etapa le va a tocar? En la tercera post mortem, ya cuando estén en el cementerio, deben agilizar todo".

Manifestó que ante estas fiestas de fin de año es importante que quienes estén de visita en la zona centro no solo se cuiden, sino que también aprovechen la oportunidad de contribuir a la economía de las familias de Orizaba.

En otro orden de ideas, el empresario señaló que aunque no se paró la actividad en el transporte de carga el hecho de que algunas industrias detuvieron su producción afectó en gran medida a quienes trasladan los productos a todo el país hasta en un cien por ciento; tan salo en la región un total de dos mil unidades están al servicio de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma ahora Heinecken, Sabritas, Kimberly y Scribe.

"El ramo de la cerveza al momento de haber ley seca para no generar contagios, al haber ley seca a nivel nacional ¿Quién va a consumir?, no hay venta o no hay viaje, no hay producción en las plantas; parar un horno cuesta millones de pesos y echarlo andar, lo vemos con la planta de cervecería (...) dice la gente ´es que las empresas tienen mucha lana´, a la mejor sí pero es una inversión".

Cuestionado de cómo vislumbran el 2021, el también director del Centro de Capacitación del Autotransporte número 32 de Río Blanco dijo que por lo menos buscarán no recaer, dejando en claro que estar en semáforo rojo para la región y todos los estados del país no es bueno, en especial para la economía de México.