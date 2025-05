"Trabajar más de 8 horas es inhumano": llaman a marcha por el Día del Trabajo en Orizaba

Este jueves primero de mayo se llevarán a cabo una serie de manifestaciones para conmemorar el Día del Trabajo en la lucha de que la jornada laboral disminuya pues en la actualidad ya no son ocho horas de trabajo sino más de doce que se trabaja, sin que estas sean remuneradas como antes se hacia, así lo reveló la abogada Adriana Chávez Reyes.

"Es injusto y no es algo natural trabajar más de 8 horas porque ya no son condiciones humanamente que se puedan realizar, yo creo que lo justo es que trabajen esas 8 horas pero que se cumplan porque en muchos lugares los hacen trabajar hasta 12 horas y ya ni siquiera les pagan las horas extras le culpan al trabajador porque dicen tu horario es de 8 horas pero si tú te tardas 12 o 13 horas es porque no te apuraste entonces ya no le quieren pagar sus horas extras al trabajador".

Por ello es que se pugna por una jornada laboral de trabajadores digna, y que mejor partir desde la Cuna del Movimiento Obrero Nacional mañana jueves en punto de las 10 de la mañana partiendo del monumento a los Mártires y concluir en el Parque Apolinar Castillo.

Chávez Reyes insistió en que es la mejor oportunidad para hacer este pronunciamiento en esta fecha ha que muchas de las decisiones legislativas lejos de ayudar a los trabajadores los perjudica y tal pareciera que están en contra de quienes los eligieron.

"Desgraciadamente hoy con todas las modificaciones que han hecho se perdió la Ley Federal del Trabajo en el que antes el trabajador si era despedido de manera injusta al momento de que ella se resolvía a su favor; hoy en este caso son sentencias se le tendría que pagar de manera retroactiva todos los salarios caídos hasta el momento de ganar el juicio o la reinstalación, pero hoy en día la ley dice que es un año no importa si tardó dos tres cinco años el juicio se le va a pagar un año, lo demás queda perdido".

Pidió a la población en general y a los trabajadores, sumarse a dicha movilización que partirá de varios puntos y coincidirán en el Parque Castillo, de Orizaba, en el que se fijar un posicionamiento pues se destaca que la reducción de la jornada laboral no es un capricho, es una necesidad urgente y un derecho que ya no puede postergarse.

Por último, dejó en claro que menos horas de trabajo significan: menos traslados, menos autos circulando y menos emisiones contaminantes, menos consumo eléctrico e industrial, que reduce la huella de carbono además de menos basura generada por el ritmo excesivo de producción y consumo.