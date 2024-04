Trabajadores siguen siendo relegados del discurso político

A escasos dos días de conmemorarse el Día del Trabajo, los obreros en México se encuentran en su mayoría desprotegidos, sin la representatividad que tuvieran en la época postrevolucionaria y sin que se reconozca su papel como forjadores de riqueza, señaló Jorge González Rojas, coordinador del Foro "Primero de Mayo, Día del Trabajo".

Acompañado por Juan Carlos Tzanahua López, otro de los organizadores, recordó que está por cumplirse un año de que se venció el plazo para legitimar los Contratos Colectivos de Trabajo del país.

Y de 120 mil sindicatos que debían cumplir con ese proceso, sólo se lograron legitimar 20 mil y además ese proceso fue sólo una simulación.

"Estamos hablando de que empleados de 100 mil empresas quedaron en el desamparo a expensas de la explotación, y esta es una situación preocupante.

"El mensaje que se manda al capital extranjero con el nearshoring de que si los trabajadores no agotan el proceso de elegir democráticamente a su Comité Ejecutivo y de redactar su Contrato Colectivo de Trabajo, automáticamente desaparecen", apuntó.

González Rojas destacó que, si bien es una de las situaciones que preocupan, no se oye en el discurso de los candidatos a diputados federales, lo que equivale a que los partidos ya no centran su discurso en los trabajadores o ya no consideran a este sector en sus procesos electivos.

Tampoco, abundó, se ve a los dirigentes obreros en el gobierno o como parte del Poder Legislativo.

Consideró que esto es un error, porque después de la Ley Federal del Trabajo y la etapa postrevolucionaria el Producto Interno Bruto (PIB) creció y hasta la década de los 80 estuvo en más de 3.5 por ciento y hasta en 6 por ciento.

Aunque, dijo, el mínimo debe ser 3 por ciento porque en ese sentido se va incorporando la Población Económicamente Activa (PEA) y se compensa.

En el Foro, que se llevó a cabo en un conocido salón social, alrededor de 50 asistentes analizaron el contexto del nacimiento del Día del Trabajo y las condiciones en que se encuentra este sector en la actualidad, como una forma de saber dónde están parados actualmente.