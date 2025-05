Trabaja y compite: Ángel Ramírez busca magistratura sin dejar el activismo

Sin dejar su cargo en el Poder Judicial de la Federación (PJF), actualmente Miguel Ángel Ramírez Topete viaja cada fin de semana desde la Ciudad de México a Veracruz para hacer campaña por una magistratura federal en materia civil. También da seguimiento al amparo ambiental que tramitó por la contaminación del lago de Las Ánimas y asegura que, de llegar al cargo, resolverá hasta 12 asuntos por semana.

"Lo que me permite tener la certeza de que soy una persona capacitada para el cargo es precisamente eso, que yo disfruto de mi función, que lo he disfrutado durante todo el tiempo que he trabajado en el Poder Judicial de la Federación, que lo hago con convicción, con tecnicismo, con imparcialidad", afirma el candidato en entrevista para Imagen del Golfo.