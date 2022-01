La Coalición de Sitios llegó a las instalaciones, donde con pancartas exhibían: "el gremio es intimidado por personal de Transporte Público Misantla ", "Fuera plantilla laboral", "No a las mochadas a Transporte Público", "Sólo viene a robar, no más corrupción", "Señor gobernador somos trabajadores del volante no delincuentes", "Señor Andrés Manuel López O., ya no permita estos abusos".

Afirmaron que la manifestación se debe que ya están cansados de las autoridades de Transporte Público, que han hecho de la población "un negocio redondo", afectando sus derechos laborales; "lo que nosotros estamos solicitando y ya hemos solicitado en muchas ocasiones es que nos respeten lo que es Misantla, hablando de los compañeros taxistas que viene de otras localidades, desgraciadamente no ha sido así; hemos acudido con este delegado Noe y se le ha planteado, lo que queremos es el respeto".

En tanto, el grupo de Taxistas Libres, exhibió pancartas donde se leía; "Apoyamos a Transporte Público de Misantla", "Señor presidente municipal Javier Hdez. Candanedo fuera del primer cuadro de la ciudad los sitios Morelos, Progreso, Hotel León, Bogalil Gil"; "Misantla como pueblo mágico debe dejar libre de vehículos debe transporte público en el centro de la ciudad", "No más sitios sapos se esponjan sin permiso y crecen fuera de la ley", "Fuera los sitios del centro, colectivos para todos o nada", "Señor gobernador es hora de romper el cacicazgo de transporte público en Misantla, fuera Luis Alberto Rendon y su pandilla, no más corrupción e impunidad los sitios libres somos mayoría", "Señor gobernador, nosotros somos pueblo, y somos mayoría y no es posible que 3 o 4 líderes corruptos sigan haciendo de la suyas arriba la 4T".

Noticia Relacionada Cambian vacuna de refuerzo en Xalapa; aplican Moderna en vez de Astra

Los taxis libres afirmaron que solo piden que el transporte público se libere y que se dé voz a los usuarios, afirmando que si se cambia de personal o no estarán dispuesto a trabajar en coordinación, solo que se llegue a algún acuerdo.

"Lo que pedimos es que haya igualdad, desde aquí mandamos un saludo al gobernador y al director de transporte público; decirle que nosotros no estamos en contra de ningún funcionario, estamos en contra de líderes que se han autollamado coalición cuando ellos realmente son favorecidos, ellos quieren tenerlo todo, están pidiendo que no carguemos ni entrada ni salida y eso no se vale. Lo único que pedimos es que haya igualdad para todos los trabajadores de Misantla y el transporte público sea liberado".

Ambos bandos manifestaron que incluso dormirán en el sitio el tiempo que se necesario, a fin de que acuda alguna autoridad que les atienda. Mientras, la calle Morelos permanecerá bloqueada.

Se informó que se integrará una comisión de trabajadores del volante para acudir a manifestarse a la ciudad de Xalapa, pues en esta ciudad ningún representante del Gobierno del Estado ha acudido a escucharlos.