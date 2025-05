Toman palacio municipal de Rafael Delgado por bloqueo al cerro Tepozteca

Habitantes del municipio de Rafael Delgado tomaron este lunes las instalaciones del palacio municipal para exigir una solución al conflicto por el acceso al cerro Tepozteca, problema que aseguran lleva más de seis años sin resolverse.

La molestia estalló luego de que, pese a tener una audiencia el pasado 29 de abril con la presidenta municipal, en la cual se comprometieron a resolver el bloqueo de paso hacia el cerro, las autoridades no cumplieron con lo acordado.

En dicha reunión, se solicitó formalmente que se restableciera el paso que antes existía de manera abierta y libre hacia la zona.

Sin embargo, con el paso del tiempo, los accesos han sido cerrados hasta quedar únicamente una vereda de apenas medio metro de ancho.

Los manifestantes indicaron que se había pactado formalmente con personal de Catastro municipal que el paso sería reabierto este lunes.

Sin embargo, en lugar de cumplir con esa promesa, los funcionarios acudieron únicamente a "dialogar" con los vecinos que ahora mantienen bloqueado el paso, preguntándoles si estaban o no de acuerdo en reabrirlo.

"Cuando se amplía una calle, el municipio no nos pregunta si queremos o no donar parte de nuestros terrenos. Nos quitan tres, cuatro o hasta seis metros y no hay opción. ¿Por qué ahora sí se les pregunta a los que cerraron el paso?", reclamó uno de los vecinos durante la protesta.

La situación ha generado tensión entre los pobladores, ya que algunas personas que han intentado destapar el paso han sido amenazadas, bajo el argumento de que el terreno es "propiedad privada", a pesar de que en su momento el acceso era libre y utilizado por la comunidad.

Los inconformes afirmaron que esta problemática afecta directamente a más de 50 familias que viven en las inmediaciones y de manera indirecta a más de 150, ya que el cerro Tepozteca es una zona de tránsito común, actividades recreativas y conexión comunitaria.

En consecuencia, los manifestantes han tomado la determinación de no permitir el acceso al palacio municipal hasta que sean atendidos por la presidenta municipal o la síndica.

"Estamos cansados de que nos prometan cosas que nunca cumplen. Hoy, en tiempos de campaña, que enfrenten su responsabilidad. No nos moveremos hasta tener una solución clara", remarcaron.