'Todos contra todos' en debate electoral de Coatepec

El debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Coatepec, se caracterizó por retos, acusaciones, descalificaciones y ataques en general entre todos los participantes.

Lo mismo acusaron falta de capacidad, inexperiencia, ser abanderados de partidos corruptos, nulos resultados; al igual que se lanzaron retos y asumir compromisos ante los ciudadanos.

El debate organizado por el Consejo Municipal de Coatepec, contó con la participación de Benedicto Fernández Mota del PAN; Edson Tejada Corona de MC; Ignacio Luna Hernández de Morena y Franz Servín López del PRI.

Si bien, realizaron diversas propuestas, muchas coincidentes como retomar la Feria del Café o mejorar los servicios municipales, también usaron minutos en atacarse.

También te puede interesar... Elección judicial en Veracruz peligra por falta de recursos: INE

Las críticas fueron en todos los sentidos y no sólo contra un candidato o partido, por el contrario cada uno de ellos aprovechó sus momentos para criticar a todos sus oponentes.

Al candidato de Morena lo acusaron de intentar copiar a su "mesías" en alusión al ex presidente Andrés Manuel López Obrador; mientras que el candidato de MC le cuestionaron que antes de ser regidor no era nadie y no haber hecho nada por la sociedad de ese cargo.

Mientras que al candidato del PAN le reprocharon que ese partido mientras gobernó no hizo nada a favor del municipio, mientras que al candidato el PRI le reiteraron que ese partido representa la mayor corrupción.

También te puede interesar... Más seguridad para candidatos en Veracruz; suman 109 solicitudes de protección

En cuanto a las propuestas, Benedicto Fernández Mota del PAN ofreció tener un gobierno de puertas abiertas, trabajar por igual para todos y que rechazaría a su sueldo para asignarlo a favor de asociaciones civiles que hagan labor altruista a favor de la población.

El candidato de Morena, Ignacio Luna Hernández se comprometió a realizar conferencias matutinas todos los lunes para informar de los avances de su gobierno, además de establecer desayunos escolares, así como entregar uniformes y útiles escolares para los alumnos; y asambleas populares para elegir las obras públicas a realizar.

Por su parte, el candidato de MC, Edson Tejada Corona indicó que se repararán todos los parques infantiles, hacer felices a los animalitos, conectar con mejores caminos a las comunidades con la cabecera municipal.

El candidato del PRI, Franz Servín López propuso reducir las tarifas de agua, instalar botones de pánico e instalar cámaras de seguridad, becas para los jóvenes universitarios, implementar un programa de reforestación y construir una planta de tratamiento de aguas residuales.