Titular de Inmujer Orizaba 'rechaza' comportamiento de mujeres en protesta del 8M

"Como directora del Instituto Municipal de la Mujer estoy de acuerdo que se manifiesten las mujeres, porque efectivamente si hay mucha violencia. Pero no en la forma en que lo hicieron el día de ayer, en el marco del Día Internacional de la Mujer #8M", informó Elia Robles Salazar.

Lamentó que a la marcha organizada por la agrupación "Morritas Organizadas" hayan participado niñas y jovencitas de 14 y 15 años de edad, perdiéndose con ello el objetivo principal que era la exigencia de la justicia para todas las mujeres.

"Con todo el respeto que me merece este grupo de jovencitas, hubo mucha gente joven de 14 y 15 años, porque estuvieron convocando niñas de secundaria. Tengo conocidas que me dijeron que las estaban convocando amiguitas, primas, familiares, pero son niñas pequeñas no son mayores de edad. Recomiendo a los padres de familia a que vigilen el comportamiento de las niñas", dijo.

Recordó que cuando han protestado colectivos y asociaciones que tienen experiencia en la ciudad, no se han presentado este tipo de agresiones, vandalismo y pintas. "Al contrario, se han manifestado debidamente, dando a conocer los daños que les siguen haciendo a las mujeres, protestando por ellas y por pedir justicia, pero no en la forma en que lo hicieron ayer".

Aseguró que el Instituto Municipal de la Mujer en Orizaba (IMMO) respalda las movilizaciones feministas, porque se busca igualdad y respeto, pero condena los actos de violencia.

"Yo estoy de acuerdo en manifestarnos, pero no de esa manera, no agrediendo. Sé que hubo agresiones hacia algunos varones o a diferentes posturas y creo que, si buscan igualdades, debemos de ser iguales. Si exigimos respeto, hay que respetar también".

Afirmó que la agresión al Palacio Municipal y a los monumentos no era necesario, ya que en lugar de tener más apoyo de parte de la sociedad, ellas mismas ocasionan retroceso en el tema de igualdad y equidad.

Robles Salazar exhortó a las jóvenes a que hagan sus manifestaciones, pero de una forma más formal, más organizada y que demuestren su educación, conciencia, conocimiento y cultura.

"Las mujeres debemos estar orgullosas de ser mujeres, con la actitud de otras mujeres. A mí me enorgullece mucho que una mujer tenga un logro, un avance o que obtenga premios y reconocimientos, pero lo de ayer sí me entristeció un poquito porque estamos luchando, no el instituto, todas las mujeres desde cualquier esfera, desde cualquier lugar que estemos luchando por la igualdad, por el respeto y creo que de esa manera no logramos avanzar mucho".