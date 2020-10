Temen por su seguridad tras gresca en Hospital de Río Blanco

Trabajadores de la Secretaría de Salud que acudieron el pasado 2 de octubre al Hospital Regional de Río Blanco para entregar insumos a sus compañeros puntualizaron que no son un grupo de choque ni buscan otros fines, sólo quieren ayudar, pero ese día fueron objeto de agresiones y amenazas, por lo que responsabilizaron al doctor José Antonio Medina Fernández, al doctor José Abel Morales Martínez y al enfermero Martín Gómez Buenabad por cualquier cosa que les ocurra a ellos o sus familias.

Encabezados por Joshua Miguel Pérez Balderas, los trabajadores indicaron que son personas socialmente comprometidas que en medio de esta crisis de salud provocada por el SARS-CoV-2 han buscado llevar apoyo y solidaridad a sus compañeros en general, ya sea de base, confianza, formalizados, eventuales, de contrato y demás.

Explicaron que para llevar las caretas y cubrebocas trabajaron meses en diferentes estrategias para reunir la mayor cantidad posible de material de protección y ya que lo hicieron comenzaron a visitar los diferentes centros de trabajo en el estado.

El pasado 2 de octubre, recordaron, acudieron a la zona de Córdoba, Orizaba y Río Blanco, y en estos dos últimos lugares fue donde recibieron agresiones tanto verbales como físicas por parte de los representantes sindicales mencionados, encabezadas por los doctores José Antonio Medina Fernández y José Abel Morales Martínez y el enfermero Juan Martín Gómez Buenabad, quienes dieron órdenes de no permitirles la entrada.

Comentaron que ante las agresiones físicas que sufrió una de sus compañeras y las amenazas que lanzaron hacia Pérez Balderas, hacen responsables a los señalados de cualquier cosa que les pase a ellos y sus familias.

Aclararon que no son un grupo de choque o confrontación y respetan al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de Salud y la dirigente estatal de la Sección 26, pues no buscan crear otro sindicato, ya que siempre han pertenecido al SNTSA y lo seguirán haciendo, por lo que lamentaron la situación que se vivió, pues en estos tiempos es necesario privilegiar la unión y no la confrontación..