Temen escases de ataúdes en Orizaba; los traen de la CDMX

Debido a que en la Ciudad de México se registran hasta 100 muertes al día por COVID-19, empresarios funerarios de Orizaba esperan que no haya escasez de ataúdes, tal y como ocurrió en los meses de julio y agosto del 2020, ya que ello ocasionará el incremento en sus costos por la oferta y la demanda.

"Empresas que nos surten ataúdes nos dicen que está empezando a haber escasez, no aquí pero sí de donde provienen, de las fábricas que están en el Estado de México, Hidalgo, Aguascalientes y Jalisco. Se debe a que en otros estados están saturadísimos de defunciones", señaló el empresario Flavio Gutiérrez Bretón.

Relató que este fin de semana trajeron el cuerpo de un hombre que falleció por covid desde la Ciudad de México a Orizaba, pero para su traslado tuvieron que esperar dos días debido a que no había actas de defunción.

"Ya no hay actas de defunción, están desfasados, son más de 100 defunciones diarias en Ciudad de México y la autoridad, tanto del gobierno como hospitales como sector Salud lo ocultan cuando la realidad es otra, y a nosotros nos regañan cuando damos cifras oficiales, pero no me da miedo porque es la verdad".

Cuestionado si ante esta escasez de ataúdes pudiera darse un incremento en el precio el empresario aseguró que será inminente, "pues es la ley de la oferta y la demanda".

"Esta caótica la Ciudad de México, algunos medios lo han acallado pero tengo la historia de un compañero que nos vende cajas y dice, 'buzos porque va a empezar la escasez de ataúdes´ y a mí me alarma porque en julio hubo escasez, aunque no nos quedamos sin ataúdes".

Señaló que del 100 por ciento de fallecimientos que hubo desde abril hasta diciembre del 2020, más del 70 por ciento fueron cremados.

"Las cremaciones por covid están en un estándar entre 10 y 13 mil, las inhumaciones están desde seis hasta 60 mil, pero lo que más se vende por COVID-19 es el servicio de ocho mil pesos, muy económico; sabemos que hay familias que no tienen los recursos".

Asimismo dijo que se han dado casos en la región en donde han muerto familias completas y solo ha sobrevivido una persona; "una familia de Mendoza falleció completa, quedó nada más un elemento con vida. Aquí en Orizaba murió toda una familia de zapateros, murieron los hijos, los señores, la familia completa por covid".

El funerario exhortó a la ciudadanía a hacer conciencia y tener responsabilidad, haciendo uso del cubrebocas, además de no exponer a los adultos mayores o niños y si tienen algún fallecimiento por COVID-19 eviten abrazos y saludos de mano; "no abrazo, no pésame, no nada, todo de lejos porque no sabemos quién pueda traer el virus".