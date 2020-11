Temen desabasto de vacunas en zona centro de Veracruz

Personal de la Jurisdicción Sanitaria reconoció su preocupación por el menor presupuesto que se asignará en la compra de vacunas para el 2021, pues este año tuvieron muchos problemas para aplicar las dosis correspondientes a la población.

Abel Morales Martínez, secretario general de la Subsección 47 de Ixtaczoquitlán, indicó que no están llegando las vacunas, quizá por algún tema presupuestal.

"No está llegando el toxoide tetánico, la que es para mujeres embarazadas, hay carencia en todo tipo de vacunas, la que se estaba aplicando a menores de 6 años no las hay, tampoco para bebés, la mitad de las vacunas no están", afirmó.

Mencionó que otra situación es que ahora se está obligando a los trabajadores de las unidades a que acudan ellos por su vacuna, por lo que tienen que acudir con sus termos para llevarse el biológico.

Reconoció que hacer ellos el traslado se pierde la red de frío, cuando anteriormente había un vehículo especial con refrigerador que hacía el traslado desde la bodega central a cada uno de los centros de salud y las instituciones, pero ahora llega a muy pocos y por eso le dicen a los compañeros que vengan ellos.

Agregó que esto arriesga también al personal a sufrir un accidente de trabajo, pues no está dentro de su trayecto hacia su Centro de Salud y si se accidente podría no ser tomado como tal.

Reconoció que ahora que hasta se ha sabido de un caso en donde se han robado vacunas que después se comercializan, también podría ser otro riesgo.

Puntualizó que ningún trabajador está en contra de la institución, al contrario, con cualquier material que les den lo ocupan y se lo dan a la población, pero el problema es que no les están dando los medios necesarios para poder hacerlo.

"Desafortunadamente estamos muy carentes de vacunas, de medicamentos, de muchas cosas", apuntó.