Teme comercio de Orizaba desplome de ventas por cierre de Centro Histórico

El comercio establecido teme que les bajen sus ventas por el cierre del Centro Histórico de Orizaba, así lo señaló el presidente de la Canaco de Orizaba, Francisco Jiménez Haces; y agrego que los comercios establecidos están sufriendo por la inconciencia de mucha gente que no utiliza el cubrebocas.

"Con el cerco sanitario nos bajaron más o menos ya lo habíamos platicado que ya estaban en los últimas semanas en un 10 por ciento de lo que estábamos acostumbrados se elimina el cerco sanitario y la primer semana subió más o menos aún 25, 30 por ciento y la semana pasada estuvo al 40 y 50 por ciento y tememos que por este cerco sanitario que es más pequeño nos vuelvan a bajar por lo mismo".

Sabedor que no es una decisión solamente del alcalde sino que vienes derivado de un decreto emitido por las autoridades estatales y por esta misma razón es que se les ha pedido a los mismos clientes y los comercios de los alrededores que usen sus cubrebocas porque lo que se está viviendo del pico de la pandemia obedece a la inconciencia de la propia población, razón por lo que consideró que el uso del cubrebocas debe ser desde el Gobierno Federal que se haga obligatorio.

"Sabemos que eso es una medida de prevención buena para que no sigan a la alza los contagios también pedimos que ya no nada más el Gobierno Estatal y Municipal el que pida el uso de cubrebocas sino también ya al Gobierno Federal que lo haga obligatorio que lo haga necesario porque no se vale por un lado decir o dar la idea de que se ocupe el cubrebocas en la zona de Orizaba o en el centro de Orizaba, pero el Gobierno Federal no da la misma señal".

El presidente del organismo empresarial se pronunció en contra de que se impongan multas o sanciones más bien lo que se tiene que redoblar son los esfuerzos para que las personas en la periferia acate las disposiciones emitidas por las autoridades, para que tomen conciencia acerca de esto que se está viviendo en materia del Covid-19.

Finalmente dejó en claro que simplemente se está pidiendo que una vez que cumplan con el QR tanto de lo que solicita el Gobierno Federal como Estatal los dejen trabajar ante esta importante caída en sus ventas.

"Nosotros si peleamos que se abra, no estamos a favor pero tampoco estamos en contra de la semaforización y lo que pedimos es que sí estamos cumpliendo con el QR tanto Estatal como Federal con las normas que está pidiendo Cofepris y las medidas que está pidiendo protección civil pues que nos dejen trabajar sabemos que las ventas se nos han caído aún con la reapertura y todo esto pero si estamos cumpliendo déjenos trabajar".