Aunque los decesos por el covid-19 han disminuido, en el Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Orizaba se mantiene abierto el apoyo a los alumnos que hayan perdido a alguno de sus padres o tutor por esa causa, para condonarles la inscripción, indicó el director de la institución, Rigoberto Reyes Valenzuela.

"Lamentablemente sí hubo algunos compañeros trabajadores que fallecieron por esta pandemia. Hubo casos de contagio en las diferentes cepas, la mayoría logró salir adelante, afortunadamente. De los estudiantes no tuvimos estadísticas porque no teníamos forma de obtener ese dato, pero lo que les informamos es que si su papá, su mamá o el tutor habían fallecido a causa del covid-19, que nos trajeran el documento probatorio y les íbamos a dar el acceso directo al plantel en apoyo para que no dejaran de estudiar", indicó.