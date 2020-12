Taxistas en Orizaba aumentan tarifas injustificadamente

Taxistas de Radiotaxi y otras centrales se encuentran aumentando las tarifas a los usuarios de manera indebida y corridas que son de 25 pesos las cobran en 35 o bien las que se estaban cobrando en 40 piden 50 o más.

Así lo señalaron ciudadanos de la zona quienes comentaron que a muchos conductores de unidades sólo les falta el antifaz para robar, pues ya no saben qué argumentos darles para justificar los incrementos.

La señora Lilia Flores comentó que en días pasados tomó un taxi de la Calle Real y Sur 3 para el Poliforum Cultural, sabiendo que es una corrida que se cobra en 25 pesos; sin embargo al llegar el chofer le dijo que eran 35, por lo que reclamó ese cobro y el otro le dijo de manera descarada que ya habían aumentado las tarifas y así se había dado a conocer en días pasados.

"Yo le comenté que sabía muy bien que no han aumentado las cuotas de las corridas y que le daba los 35 pesos por no pelear, pero no era justo que sorprendieran a la gente de esa forma, pues uno toma taxi por necesidad pero a veces va con lo justo", comentó.

De la misma manera, la señora Isela L, mencionó que al menos 3 veces a la semana acuda a visitar a un familiar en la unidad Valle Dorado y para regresar a su casa en el centro de Orizaba sus parientes le piden un taxi a la central RadioTaxi, sin embargo es irse discutiendo con ellos todo el camino, pues le dicen que esa corrida se cobra en 55 pesos en vez de los 40 que paga, por lo que ya mejor decidió dejar de solicitar unidad a ese servicio y mejor sale a preguntar en la calle cuánto le cobran o mejor toma un camión.

La quejosa comentó que entiende que en este mes la gente tiene más gastos por las festividades y los taxistas tratan de ganar un poco más, pero no pueden sorprender así a la gente.