Taxista le quitó su bicicleta en Orizaba; ruega por ayuda

Debido a que presumiblemente le fue robada su bicicleta por la propietaria de un taxi de Orizaba, un albañil de 47 años de edad realizó una protesta pacífica en las afueras de la Delegación de Transporte Público en Orizaba, solicitando le sea devuelto su medio de transporte.

El trabajador identificado como Giliberto González Zepahua, con domicilio en la colonia Barrio Nuevo de Orizaba, relató que el pasado sábado regresaba de trabajar y cuando circulaba sobre la Calzada Ojo de Agua se impactó por alcance contra un Taxi Chevrolet Beat color blanco con rojo y número económico 225 de Orizaba, debido a que éste freno inesperadamente.

"El taxi venía adelante de mí y se dio un enfrenón y me retaché con su defensa, después llegó la dueña del taxi y me quitó mi bicicleta y como le tomé una foto al taxi me quería quitar también mi celular y me dijo que me iba a mandar a matar, porque ella tiene mucho dinero y yo tengo mi trabajo nada más".

El albañil relato que la propietaria le quitó su medio de transporte como garantía por los daños que causó a la unidad, además de que lo volvió a amenazar de muerte.

"Me dijo ´te voy a mandar a matar hijo de tu pinche madre(sic)´, así me dijo, yo no sé qué tanto habló con los que llegaron ahí y ya me tuve que venir en un taxi a cobrar a la oficina".

Aseguró que aunque se lastimó ambas manos y al momento no puede laborar solicita la intervención de las autoridades de la Delegación de Transporte Público del Estado para que le sea devuelto su medio de transporte.

"Quiero que me apoyen a que recupere mi bicicleta y si no me va a pagar nada del golpe que no me pague, pero que me dé mi bicicleta, porque yo no tengo dinero para comprar nada y esa la ocupo para trabajar y yo no tengo dinero, mi bicicleta cuesta como mil 500 y yo no tengo ahorita para comprar".

Cuestionado si interpondrá alguna denuncia ante la Fiscalía, el trabajador de la cuchara dijo "no me van a hacer caso porque yo no tengo dinero, nadie quiere hacer caso y no tengo con qué me voy a defender, nadie me quiere ayudar".

Por su parte el delegado del Transporte, Sergio Eliseo Soberano, informó que al momento ya buscan la documentación para llamar al concesionario del taxi de Orizaba 225 para aclarar la situación y se llegue a un acuerdo.

"Vamos a entrarle por cuestión de humanidad, porque el señor como pueden ver está enfermo, quizá ya no nos compete porque es un hecho de tránsito pero vamos a ver la manera de que en lo posible podamos ayudarlo. Ya mandamos a buscar al concesionario para poder platicar con ellos, que nos digan también la versión de los hechos y se llegue a un acuerdo porque no pueden suceder estas cosas".