Suspendida en Tuxpan la educación vial

Debido a la pandemia y la suspensión de clases presenciales la actividad de Educación Vial es uno de los programas que ha tenido que detenerse por tiempo indefinido por parte de la dirección de Tránsito y Vialidad.

Este programa está dirigido principalmente a los alumnos desde preescolar hasta universitarios, por lo que personal de esta área municipal se encargaba con talleres de difundir todo el reglamento de vialidad, cuáles son los señalamientos y las responsabilidades tanto de los conductores como peatones.

No obstante, al no haber actividades escolares, estos no pueden llevarse a cabo, aunque esta área sigue haciendo el llamado a la población para que no haga caso omisión de los señalamientos en las calles y de lo que compete a los transeúntes, así como a quienes conducen cualquier tipo de vehículo.

Miguel Cruz Ángeles, titular de esta área municipal, acotó que el programa se habrá de retomar cuando las condiciones lo permitan. Mientras tanto son los elementos de Tránsito quienes en la vía pública tratan de hacer conciencia sobre este tema entre la población.

"Se deben de atender por completo todos los señalamientos, las recomendaciones del personal pero sobre todo lo que ya como ciudadanos conocemos, sobre qué hacer en la vía pública, ya que tanto como los conductores como los automovilistas tienen sus responsabilidades", agregó.

También se brindaban cursos de educación vial a empresas, pero ante los lineamientos sanitarios están detenidos.