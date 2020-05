Suspenden obra en cine Juárez de Mendoza; no tenían permisos

Debido a que se conoce que los trabajadores que realizan la remodelación del ex cine Juárez en Ciudad Mendoza no toman las medidas de prevención necesarias por la contingencia sanitaria, además de que no cuentan con los permisos municipales ni del INAH, la obra fue clausurada.

Se conoció que este lugar se está rehabilitando para funcionar como un comercio con venta de telas; sin embargo la empresa que lleva a cabo la obra no solicitó los permisos municipales correspondientes y tampoco al INAH, siendo que se está modificando la fachada.

Personal del departamento jurídico del ayuntamiento procedió a la clausura de los trabajos durante la mañana de este martes, para lo cual instaló sellos y el logotipo del municipio.

"Como ayuntamiento se aplica la consideración del documento oficial de la instancia federal, publicado a la opinión pública e instancias del Gobierno, haciendo saber la prohibición para ejercer actividad que ponga en riesgo la salud de los ciudadanos", señaló el contralor municipal Emmanuel Rivera Cruz.