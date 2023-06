En Coatzacoalcos, sujeto abusó sexualmente de una menor de edad mientras su madre trabajaba; La fiscalía ni sus luces

Los sueños e inocencia de María fueron robados por un sujeto que se introdujo a su casa para abusar sexualmente de ella, mientras que sus hermanos dormían a la espera de que su madre regresara del trabajo.

Fue el pasado 14 de junio, cuando un al caer la noche la joven de tan solo 11 años de edad se encontraba en una de las recamaras de su hogar ubicado en la colonia Miguel Hidalgo de Coatzacoalcos, cuando un masculino la tomó por la fuerza, tapándole la boca y bajo amenazas se aprovechó de ella.

Por temor a que el sujeto cumpliera con las promesas de hacerles daño a sus padres y hermanos, prefirió quedarse callada, pero después de esa noche la vida de María Fernanda no fue la misma, hundiéndose profunda en una depresión.

Desde ese entonces la menor de edad perdió el apetito, dejó de sonreír y se mantuvo alejada de su entorno social, preocupando a su madre quien nunca se imaginó la pesadilla que su hija estaba viviendo.

AMIGO DE SU HERMANO

La señora Marines Inés A. F., Narró lo difícil que ha sido para ella y su familia enfrentar esta situación, donde parece que la justicia es ciega y sorda para las personas de escasos recursos.

La madre de la pequeña, dijo que su hija señaló a Daniel "N", un joven de 15 años y amigo de su hermano de haber abusado de ella, quien en repetidas ocasiones llegó a su casa para convivir con la familia.

Y aunque la señora ya le había prohibido a su hijo convivir con dicho sujeto, todo parece indicar que su objetivo era aprovecharse de la hermana menor de su amigo, pues estudió cada uno de los movimientos de la casa, tanto los horarios que se encontraban solos, como las entradas y salidas.

"Lo conozco porque es amigo de uno de mis hijos, que yo ya le había prohibido a mi hijo salir con él, porque siempre lo veía que andana en la calle, pero nunca nos imaginamos que llegaría a un grado así, el muchacho se llama Daniel", declaró.

Tras enterarse de la verdad, acudió en compañía de su ex esposo, el señor Fermín R. C. Padre de la menor a interponer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde les asignaron un abogado de oficio, al no contar con los recursos para contratar a un profesional del derecho, sin embargo, no han visto un avance en el proceso de investigación.

LA VENTANA QUE CAMBIÓ SU VIDA

María Inés se desempeña como elemento de la Policía Municipal, por lo que sus horarios son variados, tan solo esa semana tenía el turno de noche, por lo que no se percató que sus hijos hayan cerrado tanto puertas y ventanas.

Expuso que una de las ventanas de su casa no cuenta con seguro, por lo que solo está sobre puesta, creyendo que por ahí se puedo haber metido el sujeto que le ha desgraciado la vida a su pequeña hija.

"Una de las ventanas de la casa se les cayó el pasador, donde abre y cierra, no lo tiene, entonces nada más ellos saben que está sobre puesta la venta, yo siento que a lo mejor por ahí entró, como era amigo de mi hijo, en algunas u otras ocasiones ya había entrado", detalló.

Tan solo ese día, un grupo de jóvenes se encontraba afuera de su casa, pero desconoce si entre ellos estaba Daniel "N".

"Yo me voy temprano y regreso hasta el siguiente día, por ejemplo apenas vengo de trabajar, yo soy policía municipal, ese día yo me fui y me había dicho su papá que había visto varias personas afuera de la casa, le marqué a mi hija mayor y me dijo que solo eran unos muchachos, por lo que le dije que cerrara bien el portón", sostuvo.

Aunque los días han pasado, aún viven en la zozobra y temen que éste sujeto nuevamente entre a su hogar y le haga daño a su familia, ya que hasta el momento sigue prófugo de la justicia, por lo que no logran conciliar el sueño.

Pese a lo difícil de la situación trata de darle ánimos a su hija, pero desafortunadamente sufre en silencio al igual que ella, ya que el recordar lo que vivió esa noche, le provoca un trago amargo que no ha logrado digerir.

"Ha sido muy feo, ver a mi hija sufrir, le costó platicar con la fiscal, porque con la fiscal las pregunta son muy abiertas, ella de plano se puso a llorar, igual con la psicóloga en el centro de salud, es algo muy feo porque no se lo deseo a nadie, mi hija solo se queda callada", narró.

En la entrevista mencionó que anteriormente había entablado pláticas con Daniel "N", quien le había dicho que sus padres lo había corrido de su casa, porque creían que estaba inmerso en el mundo de las drogas.

"A mí me había dicho que luego andaba tomando, incluso que lo había visto drogándose, la verdad yo ni les creí, una vez me los encontré y estaba en una banqueta sentado, yo iba con mi hija la mayor en la moto, nos paramos y le pregunté qué hacia ahí y me comentó que sus padres lo habían corrido de su casa, porque pensaban que andaba en las drogas", sostuvo.

El señor Fermín R. C. de oficio taxista, expuso la impotencia que le da al ver como su hija no es la misma de antes, desde que aquel sujeto de manera "ruin" se aprovechó de ella, dejándola marcada para toda su vida.

Lamentó no tener los recursos económicos suficientes para agilizar el proceso de investigación ante la FGE, pues le han dicho que solo con "mochadas" podrá encontrar justicia tras la violación de su hija.

"Pues las vueltas que me tienen dando en la fiscalía, no me atiende una doctora, me dicen que nunca se encuentra para que atienda a mi hija, se requiere de una revisión médica para que avance la demanda", sostuvo.

Y es que dijo que se requieren de los estudios médicos para corroborar el daño que sufrió la menor para que la denuncia proceda, de lo contario el proceso seguirá parado.

Al ser hija de padres separados, actualmente la pequeña María ha decidido irse a vivir con su padre, quien se encarga de cuidarla y protegerla, pero al caer la noche, todo se torna difícil, pues teme que al cerrar los ojos ya no esté a su lado.

"Por las noches si la escucho despierta, como que le cuesta dormir, no me siento a gusto con lo que le pasó a mi hija, mi hija aún esta chiquita, me gustaría que estudiara, que fuera feliz, pero ahorita no se siente bien ella", dijo.

Con un semblante decaído y voz entrecortada, el señor contó lo difícil que ha sido enfrentar este proceso al cual se han enfrentado como familia y que asegura lo complicado que será superarlo.

LA JUSTICIA NO ES PRONTA, NI EXPEDITA

Por su parte el presidente de la Alianza Mexicana de Abogados Marco Antonio Madrazo, lamentó que siga habiendo trabas en las Fiscalías Especializadas para atender este tipo de delitos que se persiguen de oficio, al tratarse de una violación a una menor de edad.

El profesional del derecho exhortó a la Fiscal General Verónica Hernández Giadáns atienda este caso y se le brinde un trato más humanos a las personas de escasos recursos.

"La procuración de justicia durante muchos años a nivel estatal y nacional sobre todo y a nivel local, hemos padecido realmente la indolencia, la diligencia y sobre todo el trato humano que debe tener el funcionario quien procura justicia, en este caso hablamos de la agencia especializada, sin embargo, hemos visto la indolencia, la irresponsabilidad que hacen estos funcionarios que realmente no lo hacen con profesionalismo y sobre todo con humanismo, por lo que exhortamos a la fiscal estatal y regional que pongan atención a este tipo de delitos y sobre todo que les den un trato humano a las personas de escasos recursos", apunto.

En medio de esta tempestad, la pequeña María solo pide una cosa... "justicia".