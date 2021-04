Sube violencia contra menores y mujeres por encierro, advierten

Un promedio de 20 niños que se encuentran siendo víctimas de violencia familiar están siendo apoyados con talleres, esto debido a que los padres de familia se encuentran "alterados por el confinamiento", informó la presidenta de la organización Rispa Nunca Más Sola, Alejandra Alicia Padilla Garza.

"Ahorita tenemos un grupo de aproximadamente de 20 niños en la zona de El Espinal que estamos atendiendo con talleres, vamos y le damos clases de valores, esto para sacar a los niños un poquito de su entorno, apoyarlos y también a las madres de familia".

Afirmó que la violencia en contra de estos menores va desde emocional hasta física, y esto obedece a que la mamá y el papá "se encuentran alterados y se desquitan con los niños", quienes actualmente están en un entorno de encierro.

Sobre si se han dado casos de niños que manifiesten quererse morir, la titular de Rispa Nunca Más Sola apuntó que "llega el momento de tanto aguantar, aguantar y aguantar, que después vienen los malos pensamientos y es inevitable porque piensan ´papá, mamá, no me quieren, mejor me voy´".

Incluso afirmó que existen pequeños que han escapado de sus domicilios al no aguantar el maltrato; "la ola de desapariciones o de perdida de niños ha sido mucha y normalmente se van con otra familia o se van con otro niño porque no aguantan estar en su casa, y después los encuentran en otro lugar".

Puntualizó que la situación que viven actualmente los menores es muy complicada porque dependen de sus padres; "hemos tenido en donde el menor presenta violencia física y están los papás, y el niño no sabe ni qué decir más decir ´me caí´ y sabemos que no es cierto, porque lo vemos emocionalmente, está temblando, te das cuenta que es por sus rasgos y señas si hay una situación ahí, pero el papá, la mirada, o la mamá, no podemos hacer nada, es un bloqueo la falta de reconocimiento y sí es mucha la violencia".

En cuanto a la violencia en contra de las mujeres, Padilla Garza afirmó que ésta se ha disparado hasta en un 50 por ciento, dado a que de un promedio de 10 que se atendían, han llegado hasta 20 o 30 féminas durante los primeros meses del 2021.

"La violencia se acrecentó mucho, se ha incrementado que de 10 mujeres que sufría ahora son de 20 a 30 de cada 100, pero desafortunadamente hay apegos económicos y el miedo a quedarse sin lo poquito o mucho les impide denunciar".

Afirmó que tanto la Fiscalía como la agrupación enfrentan la problemática de que las mujeres que han sufrido violencia regresan con el agresor, aún y cuando ya se levantó un acta.

"Entonces la verdad a las Fiscalías ya les da flojera atender este tipo de situaciones, es algo que es bien difícil de lidiar con ellas".