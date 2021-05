SSP tomará el control de la seguridad en Jilotepec: gobernador

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tomará el mando en el municipio de Jilotepec ya que los policías municipales irán a revisión en la Academia Estatal de Policía de El Lencero a fin de que todos estén certificados.

"Hay un compromiso con el Secretariado de que implementemos una revisión permanente de las certificaciones que deben tener las policías municipales, en Jilotepec han surgido algunas situaciones, y mientras se hace una revisión de 23 elementos la SSP se hará cargo", dijo.

En conferencia de prensa recordó que son tres municipios los que están en esa situación dado que se suma ahora Jilotepec.

"Estamos instrumentando un operativo de supervisión de la Policía Municipal de Jilotepec, va a tomar el mando la policía estatal y los 23 policías van a ir a su revisión en la academia de policías para que todos queden certificados", reiteró.

Explicó que en San Andrés Tuxtla hay una situación especial puesto que fueron detenidos policías municipales por su presunta participación en la fuga de una persona que estaba retenida.

"Ya se les vinculó, se debe seguir el proceso judicial y tendremos que estar supervisado lo que ocurrió ahí, no fue algo simple que no podíamos ignorar, es un asunto de mucha relevancia lo que ahí sucedió y el alcalde debería ser el primer interesado en cuidar esas formas y si no es así, me va a levantar suspicacias", añadió.

Consideró que el alcalde de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, debe ser el más interesado en que "se cuiden las formas". Lo anterior luego de que el edil señaló que tras la detención de los policías municipales se quedaron sin armas al municipio.

"Cómo es posible que siendo él el presidente municipal fue omiso, permitió o qué fue lo que pasó con su policía que dejó que un preso se evadiera, un presunto responsable de delitos se evadiera estando en esa instalación municipal. Paciencia y yo creo que él tendría que ser el más interesado en que ese proceso judicial termine conforme a derecho", dijo.