Soy una persona honesta, nunca he robado: alcalde de Minatitlán

En sesión de cabildo extraordinario, el presidente municipal Nicolás Reyes Álvarez, respondió a las acusaciones de la regidora Damara Gómez, sobre supuestos actos de corrupción en la actual administración, a quien le dejó en claro que efectivamente, en Minatitlán se han cometido arbitrariedades, ha habido injusticias sin embargo aseguró que hasta ahora, él se considera una persona honesta porque nunca ha robado.

"Hay personas que no han hecho cosas buenas, han hecho desastre y medio y si han llegado a faltarle al pueblo de Minatitlán, han hecho cosas terribles inclusive llegar a matar, pero ahí andan todas estas personas que han cometido hasta crímenes, andan tranquilos, haciéndose las sirenas, pero todos los que hemos estado inmersos en el municipio sabemos la historia", contestó el alcalde quien llegó después de casi 30 días de ausencia a raíz de un accidente que lo dejó convaleciente de una pierna.

Tras la insistencia del edil en plena sesión, reconoció que su compañera Damara ha estado al pendiente de las situaciones, de las injusticias y todo lo que ha sucedido, a su corta edad ha analizado algunas cosas, (yo) tengo años en la lucha y he encontrado muchas cosas, arbitrariedades, situaciones que desgraciadamente se han cometido desde gobiernos anteriores.

"Si yo te quiero manifestar que todo esto ha sucedido, si ha sucedido en nuestra ciudad de Minatitlán, en el municipio de Minatitlán, si han habido injusticias, han habido todo lo que tú quieras, si es cierto hemos tenido que la verdad tenemos a tanta gente que te aguante muchos años hasta donde sé, una de ellas eres tú, en los últimos tiempos pero así hemos estado muchos inmiscuido en esta situación, yo lo que te digo que sería hasta ahorita una persona honesta nunca mi vida robada, más sin embargo hay personas que no han hecho cosas buenas", refuto.

Reyes Álvarez destaco que lo que se busca es el cambio para Minatitlán e invito a todos y cada uno de los presentes a echarle ganas, porque es así como se lograra el cambio en la ciudad, dijo que próximamente se van a tener algunos programas que van a tranquilizar a Minatitlán, en medio de tanto problemas.

"Yo estoy poniendo el grano de arena hasta donde pueda yo voy a hablar de esfuerzos compañera Damara porque vamos a ver qué situaciones podemos todavía, no soy de la parte que me gusta la situación de sinvergüenza que cometen crímenes y todavía lo que no cometen ahí andan tranquilos", arremetió.