Soteapan sin Coronavirus pero con falta de seguridad

A casi cuatro meses de la contingencia sanitaria por el Covid-19, en la colonia Benito Juárez del municipio de San Pedro de Soteapan no hay presencia de casos, reveló Santo Rodríguez Márquez, presidente del comité general del Centro de Salud.

"Gracias a Dios hasta ahorita no hemos tenido nada de casos; aunque lamentablemente es triste que en esta historia de lo que hemos estado viviendo los médicos nos dicen que tenemos que guardar la cuarentena y hay familias que sí hacen caso y otras que no; y otra aunque uno quisiera como comité en coordinación con la unidad del centro de salud los casi 5 mil habitantes de esta colonia no los podemos controlar", afirmó.

Declaró que como seguimiento continúan aplicando las medidas sanitarias ya llevando a cabo el perifoneo para que la población siga las indicaciones que emite la Secretaría de Salud.

NO HAY SEGURIDAD

Asimismo, reconoció que por el momento también el centro de salud de la colonia sí cuenta con médico, sin embargo, lo que les apremia es la falta de seguridad al haber bajado la presencia de elementos policíacos.

"Lamentablemente ahorita ya no está como antes que había seguridad y cerraban entradas por prevención ahorita no; y no sabemos hasta qué punto está llegando la distribución de la autoridad local porque la mera verdad ahorita pasa una cosa, te golpean y no hay justicia", expuso.

Mencionó que incluso, el agente municipal cuando ocurre un acontecimiento de violencia se ´lava´ las manos diciendo que no es de su competencia.

"Se pasan la bolita, y es lamentable que llegue el punto en que la población se levante con eso de que no hay justicia y cuando menos deberían hacer frente pero no, la situación esta descuidada y la inseguridad descontrolada", aseveró.

Cabe hacer mención que de acuerdo al informe del panorama del Coronavirus del jueves 11 que emite la Secretaría de Salud del estado Soteapan sólo registra un caso positivo de Covid-19 así como una defunción.