Solo con subsidio podría mantenerse descuento a estudiantes: transportistas

Debido a que desde hace tres años no se ha autorizado ningún incremento en las tarifas del pasaje, la única forma en que el transporte podría ofrecer descuento a estudiantes es con el subsidio del gobierno, señaló Jesús Valencia Morales, presidente de la Unión de Transportistas de la Sierra de Zongolica.

Recordó que ya van tres años en que las tarifas no han tenido ninguna modificación, pero en ese lapso sí han aumentado los costos de los insumos, como llantas, aceite, refacciones, y todo eso les ha pegado.

"Por ello hemos solicitado ante gobierno del estado sean modificadas las tarifas del transporte para que también tengamos oportunidad de renovar el parque vehicular y cumplir con las condiciones que pide el gobierno del estado", apuntó.

Valencia Morales comentó que hace cuatro años una llanta valía alrededor de 4 mil 500 pesos y hoy están en aproximadamente 9 mil pesos, las refacciones y otros insumos se fueron al 100 por ciento en su precio también, en tanto que el diésel no ha subido, pero está recibiendo un subsidio, si no fuera así estaría al menos en 23.50 o 24 pesos el litro.

Agregó que en algunos estados hay descuentos en las tarifas para estudiantes, pero los descuentos se pueden realizar gracias a que son los gobiernos de esos lugares los que dan un subsidio para ello.

"Los gobiernos ayudan al estudiante con eso, no al transportista, ya que otorgan a los jóvenes alguna credencial y por esos pasajes el transportista recibe la diferencia", apuntó.

Incluso, consideró, se podría hacer algo similar con insumos más baratos.

El dirigente transportista mencionó que todo sube, el huevo, el jitomate, los refrescos, los cigarros, y no suben centavos en su precio, sino uno o dos pesos o hasta más, pero apenas se sabe de un aumento en las tarifas del transporte y todo mundo protesta, pero no consideran que el sector tiene que tener una tarifa que es permita subsistir y generar empleos, que no son solo el conductor, sino mecánicos y otros indirectos.