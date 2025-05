Solo 20 de 44 candidatos del PT recibieron escoltas en Veracruz, acusan

A seis días de las elecciones, solo 20 de los 44 candidatos del Partido del Trabajo (PT) en Veracruz que pidieron escoltas han recibido acompañamiento de seguridad, denunció el diputado local Ramón Díaz Ávila.

"No a todos. Siguen reportándome que necesitan seguridad. El de Sayula me volvió a decir que está la Guardia Nacional, pero está cuidando a otro candidato, no al que pidió", señaló.

Díaz Ávila explicó que la representante del PT ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) ya solicitó un nuevo recuento para exigir la cobertura de las solicitudes faltantes.

Pagan gastos a policías

Según dijo Díaz Ávila, algunos aspirantes han tenido que asumir gastos que deberían ser cubiertos por el Estado.

También te puede interesar... Elecciones 2025: Se desplegarán más de 15 mil elementos para votaciones en Veracruz

"Ellos pagan hospedaje y alimentos. El sueldo, obvio, lo paga el Gobierno del Estado, hay Guardia Nacional que lo paga el Gobierno Federal, pero hospedaje, alimento y vehículos sí lo están pagando", aseguró.

El legislador mencionó que en Sayula de Alemán el aspirante del PT sigue sin protección, aunque otro candidato ya cuenta con ella; "eso lo pueden constatar ustedes con los candidatos", afirmó.

Las declaraciones contrastan con lo dicho por la gobernadora Rocío Nahle, quien el 26 de mayo negó que los aspirantes estén cubriendo gastos de los elementos comisionados y calificó esa versión como falsa.

También difieren del informe del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, quien aseguró que todas las peticiones estaban siendo atendidas.

Según cifras del OPLE, 170 candidatos han solicitado medidas de seguridad en esta elección, las cuales son canalizadas a la SSP.