Padres de familia de la escuela primaria Orizaba informaron que tras detectarse un socavón en pleno patio de la escuela hace casi un mes, no han encontrado apoyo en la autoridad municipal ni cuentan con los recursos necesarios para emprender alguna obra por su cuenta, por lo que recurrirán a Espacios Educativos pues consideran todo el alumnado puede estar en riesgo.

Sin embargo, al realizarse el trabajo se encontró que casi a la mitad de la cancha no había piso firme abajo, sino que se veía hueco.

Debido a ello, continuó, el 20 de febrero se envió un oficio al ayuntamiento solicitando el apoyo para esa obra pues la escuela no cuenta con recursos económicos para atender esa obra, pero al ver que no se tuvo respuesta se envió un oficio más el 4 de marzo, a lo que Martínez Maceda respondió también mediante oficio que no era factible devengar recursos económicos para solucionar ese problema ya que la programación de obras se hace de manera anual y la tramitología se lleva de 8 a 9 meses, por lo que sugería a la directora hacer gestiones ante la SEV.