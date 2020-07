Sobresaturado y con carencias el Hospital General de Oluta

Un niño de 6 meses de edad, vecino de la cabecera municipal de Sayula de Alemán, agonizaba este domingo en el área COVID del hospital regional civil General Miguel Alemán González que está en Villa Oluta y la falta de la presencia de la directora, Leticia Andrade Castillo, complicaba su traslado a otro nosocomio donde pudiera recibir la atención necesaria.

El menor presentaba un cuadro de fiebre de más de 39 grados y deshidratación, con dificultades para respirar, pero el principal problema es que no hay en el hospital, dentro del área COVID, material para intubar a menores lactantes, puro para adultos.

Este tipo de material ha sido requerido desde hace varias semanas por los médicos para atender este tipo de problemas que no es común, pero han ocurrido y no solo por COVID si no por otras causas patológicas.

Los problemas en el nosocomio para este tipo de casos, es que no hay cunero, pero también se reportaba la carencia de "borboteadores" que es un implemento necesario para la aplicación de oxígeno a pacientes, lo cual impediría este domingo, poder acceder a más pacientes adultos al área de sospechosos o infectados de Coronavirus.

La presencia de la directora del Hospital era para que autorizara el traslado de la paciente a otro hospital de mayor especialidad, que pudiera ser Veracruz o Villa Hermosa.

El menor es hijo de una profesora sayuleña pero en el ISSSTE le fue negada la atención médica.

*Colapsa hospital de Oluta

Además de médicos para el área COVID, hace falta material infantil la intubar, para canalizar vía intravenosa, pero además material de oxigenación.