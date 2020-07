Situación crítica por COVID-19 no llegará a Veracruz: CGJ

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que la etapa crítica por el COVID-19 en el estado de Veracruz no va a llegar o no será pronto, puesto que se ha aplanado la curva, pero llamó a la población a no confiarse.

Remarcó que los veracruzanos tendrán que adaptarse a la nueva normalidad porque no se pueden "desentender" del coronavirus hasta en tanto haya una vacuna que dé tranquilidad a nivel mundial.

Durante la sesión del Comité Técnico de Salud informó que los Centros de Atención Médica Expandida (CAME C-19) están listos para operar al 100 por ciento pues tienen el personal y el equipo necesario para dar atención a personas con COVID-19.

"Ya se hicieron los simulacros, ya se tienen las ambulancias y ya están listos, pero no se sabe cuando podrían utilizarse ya que se ha aplanado la curva lo suficiente y nuestros hospitales todavía tienen capacidad, no están saturados y todavía más, la reconversión ha sido muy exitosa, es decir las camas adicionales que se planearon en nuestros hospitales están dando resultado en la atención porque han impedido la saturación de los hospitales y habrá mayores áreas de reconversión en los hospitales", dijo.

Expuso que el equipo de atención médica pidió la autorización para utilizar los CAME en los tratamientos de pacientes con sintomatología moderada o leve que asisten al hospital y después de una valoración médica allí, pueden trasladarse a esos Centros de Atención Expandida para el tratamiento de aislamiento con asistencia de enfermería y la oxigenación no invasiva por los periodos que el tratamiento médico indique.

De esta manera refirió se ganaría mayor calidad de atención en los hospitales COVID para los pacientes graves, que es el objetivo.

Precisó que la etapa crítica en el estado se ve lejos, "no va a llegar", por lo que se tomó esa decisión. En el CAME de Xalapa que se habilitó en el velódromo se tienen 120 camas disponibles y en el Veracruz 60; sin embargo, no serán utilizadas si la población sigue atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Los CAME se abrirán, pero únicamente con 30 camas para atender a los pacientes no graves.

En ese tenor pidió a los veracruzanos no confiarse pues, aunque el estado pasó a color naranja, y habrá una disminución de pacientes en los hospitales dado que los no graves serán atendidos en los CAME C-19.

Consideró que al incrementarse las actividades esenciales e incorporar la apertura moderada de algunos comercios aún en semáforo rojo, naranja o amarillo no se puede bajar la guardia.

"No queremos que se dispare de manera descontrolada los contagios, tenemos que mantenerla como vamos, y eso se ha hecho gracias a que todos ya hemos hechos conciencia", abundó.

Insistió que en Veracruz está en alto riesgo por lo que no se llegará tampoco a la etapa de "desentendernos del coronavirus" sino a la nueva normalidad donde todos deberán seguir implementando medidas de salud por protección.

"No se hacen reuniones multitudinarias, no se van a hacer, evitar las conglomeraciones de personas todo eso hay que incorporarlo a nuestro modo de vida durante un buen tiempo hasta que aparezca la vacuna en su uso médico generalizado en todos los países, entonces podremos relajarnos totalmente y desentendernos del coronavirus pero por ahora, no. No confiarnos", subrayó.