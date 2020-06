Sismo de 7.5 con epicentro en Oaxaca sacude a Veracruz

Preliminar: SISMO Magnitud 7.5 Loc 23 km al SUR de CRUCECITA, OAX 23/06/20 10:29:02 Lat 15.57 Lon -96.09 Pf 5 km

El temblor generó alarma y movilización en diversos espacios públicos de Coatzacoalcos.

Hospitales y oficinas del Ayuntamiento fueron evacuadas.

Se reportan evacuaciones precautorias en algunos inmuebles oficiales y particulares en varios puntos del estado, se realiza el monitoreo correspondiente al respecto.

Los enlaces regionales de la Secretaría de Protección Civil realizan los recorridos en sus zonas y las verificaciones con los municipios para descartar afectaciones.

Al momento no se registran personas lesionadas ni afectaciones en el estado.

David Esponda Cruz, Director de Potección Civil Municipal, indicó que hasta el momento no se registran daños, sin embargo seguirán en constante monitoreo y recorriendo la ciudad.

Aseguró que se activaron los protocolos pertinentes en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral (API), en las oficinas de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) y la zona industrial.

Además del número de emergencia nacional 911, quedan a disposición los teléfonos de Protección Civil Municipal 2125141 y el 2149644, ante cualquier reporte o necesidad.

Es preciso recordar las recomendaciones de conservar la calma, no correr, no empujar, no gritar, para evitar crear pánico y acudir a los puntos de reuniones más cercanos.

En los domicilios se deberá revisar el estado de las instalaciones eléctricas y de gas, las estructuras de las mismas viviendas, además de estar al tanto de familiares.

Habrá que estar pendientes a la posibles replicas.