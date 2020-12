Sindicalizados denuncian posible desfalco en CAEV Poza Rica

Trabajadores de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) descubrieron un posible desfalco por 11 millones de pesos de la caja de ahorros del Sindicato de Obreros y Empleados al Servicio del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Conexos de la Zona Norte de Veracruz.

En días pasados los sindicalizados realizaron una asamblea donde detectaron un faltante en el que habría participado el ex secretario general, Jaime Osvaldo Cárdenas Barrera, quien abandonó el cargo hace ocho meses y desde entonces nadie sabe su paradero.

Uno de los obreros afectados declaró en anonimato que antes de desaparecer, a Cárdenas Barrera le devolvieron sus ahorros que ascendían a un millón de pesos, mientras que a cerca de 250 trabajadores activos y jubilados no les devolvieron el dinero.

En total son 11 millones de pesos que no aparecen y la justificación es que están retenidos por la empresa. Los empleados no creen dicho argumento debido a que el ex dirigente cobró y se fue de Poza Rica.

"Jaime mandó a quitar las firmas de los de la caja de ahorros. Él tiene el poder absoluto de la cuenta del banco, entonces nadie pude meter mano porque mandó a quitar las firmas de los demás. Ahorita está bloqueado todo, no nos han pagado nada", expuso otro de los agraviados quien aseguró que le deben 10 mil pesos que ahorró el año pasado.

Por esa situación muchos obreros dejaron de ahorrar en el sindicato, pero otros más permitieron les descontaran las cuotas vía nómina desde la ciudad de Xalapa.

Tras esa situación, los inconformes avalaron la propuesta de ejercer una auditoría a la administración de Jaime Osvaldo Cárdenas Barrera mientras fungió como dirigente del sindicato para esclarecer el destino de esos recursos.