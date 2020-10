'Sin resultados', los casos de 13 desaparecidos en Ixtaczoquitlán, señalan

A un año de que no se tengan resultados de 13 personas que fueron vistas por última vez en Ixtaczoquitlán, los casos de desapariciones en este municipio podrían ser más, pues en general han aumentado tanto éstos como los secuestros en este lugar y en Orizaba, señaló la representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Araceli Salcedo Jiménez.

"Tenemos un año exigiendo verdad, justicia y la localización de 13 desaparecidos; sin embargo hay más casos que van a vinculación en esta misma carpeta", expuso.

Salcedo Jiménez mientras las autoridades siguen su discurso de pandemia, pero mientras abren bares y cantinas y estos negocios están llenos, las actividades de búsqueda no se realizan.

Señaló que los municipios de Ixtaczoquitlán y Orizaba son donde más se están registrando casos de desaparecidos y secuestros, y las cifras van a la alza, pues ven más inseguridad cada día.

Agregó que mientras esto sucede, en las autoridades encuentran simulación, pues hay un juez que hizo una audiencia sin llamar a las familias, otro que echó abajo una audiencia porque les dijo que no había firmado contrato.

Mencionó que la reunión que tuvieron hace dos días con autoridades, no sirvió de nada, pues no se ha hecho ninguna acción para dar seguimiento a los casos.

Comentó que la comisionada de Búsqueda se escudó en que ellos están trabajando desde sus alcances, el de ministeriales dijo que su camioneta está desde hace un mes en Xalapa en servicio, mientras que la fiscal Verónica Giadans señaló que no había recibido ningún oficio por parte del colectivo y por eso no acudió a la reunión, cuando se cuenta con un oficio de que les recibieron el oficio.

Lamentó que no haya ética entre quienes ostentan un cargo, pues incluso les dijeron que no se hizo nada porque no recibieron la minuta que se elaboró hace un año, siendo que estaban presentes ahí y al menos anotaron los acuerdos.