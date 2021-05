Sin renunciar al partido, perredistas de Mendoza apoyarán a Morena

"No venimos solos, traemos gente de lucha, gente que está aquí en el partido por convicción, profesionistas que tienen distintos oficios que han confiado en un servidor y sobre todo que han confiado en el Partido de la Revolución Democrática; nosotros vamos a apoyar en este momento al Movimiento Regeneración Nacional. Fausto Ramírez Gutiérrez está comprometido con una lucha social, con un proyecto, con un objetivo que es trabajar por Camerino Z. Mendoza".

Ramírez Gutiérrez, acompañado por el candidato suplente a la alcaldía de Mendoza por la coalición, afirmó que el comité municipal se mantiene vigente, además de que cuenta con un nombramiento expedido y entregado por el presidente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez.

"No soy ningún improvisado, tengo mi nombramiento, no es un apapacho ni un cobijo del PRD, a mí no me queda el objetivo de arrimado, yo no le debo nada a ningún partido político, no he recibido ninguna dádiva del poder".

El representante del PRD en Mendoza hizo un llamado a la militancia a que el voto sea útil.

Por último sentenció que a pesar de que en esta contienda electoral del 6 de junio apoyará a Héctor Rodríguez, no renunciará al PRD.

"Aclaro y reitero, no renuncio al partido, vamos a estar vigentes nuestro comité completo y vamos a seguir trabajando pero no a la imposición".

