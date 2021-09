Hasta el momento no existe el registro de niños orizabeños fallecidos por COVID-19 , informó el Oficial del Registro Civil , Alan Osorio Falcón , y agregó que los fallecimientos ocurridos por este virus oscilan en personas de más de 50 años.

Ante el regreso a clases y la preocupación de los padres de familia, el funcionario indicó que no han tenido decesos de menores a causa de la pandemia; "sí se han registrado decesos de niños pero por algunas otras cuestiones, por el caso de la pandemia no hemos tenido".

Osorio Falcón subrayó que los decesos de las personas a causa del SARS CoV-2 se deben a complicaciones de la misma enfermedad, asociada con algunas que cada uno de ellos tenía de manera crónica.

Las principales causas de muerte son por insuficiencia respiratoria aguda, infarto agudo al miocardio, falla orgánica múltiple, choque séptico, choque hipovolémico, choque cardiogénico, paro cardiorespiratorio, hipertensión arterial, insuficiencia renal y diabetes mellitus.

Recalcó que el grueso de las defunciones, ocurridas por COVID-19, es de personas de más de 50 años de edad.

En otros temas, y sobre el regreso a las clases, el oficial del Registro Civil dijo que en comparación con años anteriores la solicitud de constancias certificadas de nacimiento no fuer mayor, ya que ha habido accesibilidad de parte de las instituciones educativas para no afectar la economía de los padres.

"Por lo regular son copias certificadas de las actas de nacimiento, se incrementa un poco el número pero no fue tanto, tal vez por el tema de la pandemia las escuelas no pidieron tantos requisitos. Sí tuvimos un poco de realce pero no como en otras ocasiones".