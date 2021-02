Sin quejas, la aplicación de vacunas en zona centro: Corina Villegas

Hasta la fecha no se ha tenido ninguna queja de parte de algún trabajador de la salud que esté en la primera línea de batalla, y que no haya sido inmunizado contra el COVID-19, afirmó la diputada federal por el Distrito 15, Dulce María Corina Villegas Guarneros.

"Hasta donde yo tengo la información, en el IMSS, el ISSSTE y el Hospital Regional, hasta este momento, no he recibido ninguna solicitud o queja porque no se le haya vacunado a quien esté de forma directa tratando pacientes".

Villegas Guarneros mencionó que, en la primera dosis de inmunización al personal médico en primera línea de batalla, sumaron un total de 250 médicos y enfermeras a los que les fue aplicado el biológico.

Afirmó que en tres semanas más estará llegando el biológico para inmunizar a los adultos mayores, dando prioridad a las personas de la zona rural y posteriormente a la zona urbana. Además, se estarán coordinando diversas dependencias de salud para lograr este mismo fin y evitar que se cruce la información.

"Participarán la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional, el Instituto de Salud para el Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del estado".

Acentuó que todo eso tiene como objetivo vacunar, en la primera etapa, a todas y todos los adultos mayores de las zonas rurales más apartadas en sus comunidades.

Ante la insistencia de algunos alcaldes de querer comprar la vacuna, dejó en claro que es bueno lo que se quiere hacer, pero las farmacéuticas están distribuyendo a cuentagotas estos insumos, por lo que pidió la paciencia de la ciudadanía, puesto que el gobierno tiene el compromiso de que la vacuna se distribuya de manera universal, gratuita y expedita.

"Debemos comprender que esta emergencia sanitaria es en todo el mundo y las farmacéuticas están trayendo a cuentagotas las vacunas, pero nuestro gobierno está haciendo todo lo posible para garantizar el acceso a ellas de manera universal gratuita y expedita. Mientras llega, hay que seguirnos cuidando, usando el cubrebocas, con aislamiento social, el lavado de manos, evitar las reuniones de más de seis personas y convivir con personas que no habitan en nuestro mismo domicilio".

En otro orden de ideas, y para concluir, dijo que continúa trabajando de manera virtual en las sesiones legislativas y solamente aquellas que son constitucionales se realizarán de manera presencial.

Dentro de las actividades legislativas, ya se tienen encaminadas reformas a la protección de niñas niños y adolescentes, y primera infancia. De igual manera, ya se trabaja en una reforma en materia de comprobación fiscal y otra en beneficio de las personas con discapacidad, estudiantes y adultos mayores.