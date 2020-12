Por outsourcing, 185 trabajadores del IMSS no tienen prestaciones

Debido a que alrededor de 185 trabajadores del IMSS están contratados mediante outsourcing, no reciben y aguinaldos y otras prestaciones, indicó Heriberto Rosete Martínez, dirigente del Sindicato Nacional Libre de Médicos.

"Nos da risa porque ahora hablan del outsourcing y de que se explote al obrero y nosotros llevamos más de 23 años diciéndole al gobierno que nos están explotando que no nos dan vacaciones, no nos dan seguro social, no nos dan derecho a incapacitarse", apuntó.

Comentó que cada año llevaban su inconformidad a las afueras de la sede delegacional para lograr al menos un bono de 2 mil o 3 mil pesos, pero en este año ni siquiera eso pudieron hacer por la pandemia.

Consideró que el próximo año podrían retomar esta inconformidad e insistir en que se dé un bono a este personal.

Rosete Martínez consideró que sería bueno que por fin se regulara a las empresas que ofrecen ese tipo de servicios al menos para que se cumplan con sus obligaciones con el personal y éste no esté en una precariedad que los lastima.

Confió en que esas intenciones que dice tener el gobierno las aplique de inicio en sus instituciones, cumpliendo con las prestaciones con el personal e incluso permitiendo que la gente que tiene más años se pueda basificar, lo cual ha sido una lucha que se tiene desde hace 23 años y de la que en su momento se informó a quienes hoy forman parte de los gobiernos.