sin_plazas_para_nuevos_maestros_en_veracruz;_por_pandemia,_docentes_no_se_jubilan

A escasos 15 días del regreso a clases presenciales, tal y como lo ha anunciado el Gobierno Federal y Estatal, el funcionario recalcó que al momento no hay plazas para nuevos maestros que quieren incorporarse al sistema.

Noticia Relacionada Este miércoles, anunciarán fechas de vacunación anticovid de 18 a 29 años en Veracruz

"No hay plazas porque no hubo jubilaciones y también ese es otro tema, el maestro independientemente que estuviera educación a distancia, se le estaba pagando sin ir al centro escolar trabajando a distancia, pero no hubo jubilaciones", dijo.

Zenyanzen Escobar aseguró que la pandemia del COVID-19, frenó totalmente todos los procesos de jubilación, pero será en breve cuando se dé conocer esta información.

"Sí muchos maestros se tenían ya que jubilar y no lo han hecho porque obvio se tenía esta modalidad y era factible para ellos continuar en el servicio educativo", señaló.

En cuanto a la renuencia de madres y padres de familia para que sus hijos acudan a las aulas, el secretario de Educación aseguró que tendrán la oportunidad de decidir si mandar o no a sus hijos de manera como tal a clase presencial aunque también se tiene la ver la ruta de las estrategias para continuar en las clases a distancia.

"Tendremos que ver la ruta son las estrategias también está la educación a distancia, la televisión y que las plataformas que plantea la propia Secretaría de Educación Pública pero nuestra obligación es dar el servicio educativo y lo vamos a estar dando de manera presencial".

Es de mencionar que el 30 de agosto dará inicio el nuevo ciclo escolar 2021-2022, con más de dos millones de estudiantes y más de 137 mil docentes.

Todo ello lo informó, durante su participación este fin de semana en el "Tequio por Mi Escuela" que se llevó a cabo en la escuela Secundaria General Mártires de 1907, en donde recibió diversas solicitudes de padres de familias de las escuelas de la región.