Sin liquidación han fallecido al menos 15 ex policías de Poza Rica

Más de 15 ex elementos de la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla (PIPTC) han fallecido, sin poder recuperar sus indemnizaciones tras haber sido despedidos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Desde hace cinco años los exuniformados mantienen una lucha social para reclamar justicia y un apoyo por parte del Gobierno del Estado para compensar los más de 25 años de servicio que prestaron.

El representante de un grupo de ex elementos, Adder Oscar Juárez Tellez, declaró que 15 de sus ex compañeros murieron a causa de complicaciones por enfermedades crónico-degenerativas, y que no pudieron atenderse oportunamente por la falta de recursos económicos.

Desde que fueron dados de baja en 2015 los más de 400 intermunicipales se quedaron sin atención médica y casi todos no encontraron empleos, en contraparte sus padecimientos empeoraron considerablemente hasta causarles la muerte.

Ante esta situación Juárez Téllez indicó que mantienen la lucha para recuperar parte de sus pagos, e incluso aseguró que en días pasados la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) se comprometió a darle prioridad a la denuncia que interpusieron por el presunto fraude por más de 9 millones de pesos correspondientes a sus finiquitos.

Actualmente la Fiscalía investiga a los ex funcionarios de la SSP que están involucrados en la desaparición de los recursos que estaban destinados para indemnizar a los elementos de la extinta Policía Intermunicipal.