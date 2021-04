Sin identificar, 18 cuerpos hallados en fosas de Los Arenales

A dos años de que se recuperaron 20 cuerpos en las fosas de Los Arenales, a la fecha no se tienen resultados de identificación en 18 de ellos, indicó la representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Araceli Salcedo Jiménez.

"De Río Blanco no nos han dado absolutamente nada, de hecho hubo una mala acumulación, porque los 20 cuerpos de Los Arenales fueron acumulados a mi carpeta, entonces ahorita se pidió una copia certificada de mi carpeta para que los abogados que trabajan en el caso hagan un desglose y se vea qué está pasando con esos cuerpos", indicó.

Salcedo Jiménez agregó que las excusas que da Periciales no son coherentes, pues le dijeron que si hacen una nueva prueba con los restos que se llevaron se iban a perder toda evidencia y no le iban a poder entregar nada a las familias, lo cual no entienden cómo es posible.

Recordó que cuando se exhumaron los cuerpos de las fosas de Los Arenales no fueron fragmentos, sino cuerpos enteros los recuperados, entonces no puede ser que con un estudio de genética se vaya a perder toda la evidencia.

"Algo no nos está cuadrando. ¿Dónde están esos cuerpos? ¿Quién es el responsable de ella? ¿Quién tiene la custodia del seguimiento de todas las muestras que se han tomado?", cuestionó.

La representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba mencionó que cuentan con dos dictámenes periciales, uno por parte de SEIDO y otro que es por parte de peritos de Fiscalía General de la República y no cuadran en nada con lo que está presentando la Fiscalía del Estado de Veracruz.

Recordó que esos cuerpos tenían tejidos, se les veían tatuajes, entonces, con un buen trabajo, que ya se tendría que haber hecho a dos años del hallazgo, por lo que con los abogados que les apoyan están viendo qué hacer ahí.