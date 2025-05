Sin experiencia no se puede impartir justicia penal: José Alfredo Gómez Reyes

José Alfredo Gómez Reyes sostiene que en la justicia penal no basta con conocer el derecho; es necesario haber transitado por las salas de audiencia, las oficinas de investigación, las defensorías públicas y los espacios donde la Ley cobra sentido frente a la vida de las personas.

"Me considero una persona que no solo le gusta el penal, sino que además me he preparado para eso", afirma. Su candidatura a magistrado de circuito en materia penal se sostiene en una convicción: la experiencia y la vocación no son opcionales, son indispensables.

Con más de 15 años de carrera jurídica, Gómez Reyes ha sido fiscal regional, funcionario judicial, defensor de derechos humanos, secretario proyectista, catedrático y abogado litigante.

Su propuesta para hacer frente al rezago judicial es polémica: aumentar la jornada laboral tres días a la semana, de 9 de la mañana a 9 de la noche:

"La ley permite que nosotros trabajemos de 9 a 9 tres veces a la semana. ¿Y por qué esta es mi propuesta? ¿Cuál es la base? Todos los asuntos pendientes de que se resuelvan. Cuando nosotros vemos estos asuntos, gente inocente en la cárcel, víctima sin reparar el daño, entonces algo tenemos que hacer".

RECORRE MUNICIPIOS

En entrevista para Imagen del Golfo señala que, durante su recorrido por el circuito al que aspira a representar como magistrado, ha visitado 58 de los 99 municipios que lo conforman. En cada lugar, dice, ha buscado explicar la relevancia del cargo.

"Nosotros resolveríamos y verificaríamos que lo que hicieron los magistrados locales y el juez y todos los que participaron, como el policía, el perito, el Ministerio Público, el juez local, los magistrados locales, y diríamos si es inocente o culpable".

Ese papel, explica, lo convierte en la última instancia de control sobre los actos de las autoridades judiciales y ministeriales. De ahí que, para él, un magistrado penal debe haber estado en todas esas trincheras.

Su formación académica incluye licenciatura, dos maestrías, un doctorado y especialización en derecho penal, derechos humanos y juicio de amparo. Ha sido segundo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), funcionario del Poder Judicial Federal y estatal, además de autor de libros y profesor en programas de posgrado.

"He llevado más de 100 audiencias penales, creo que me da una noción muy amplia de lo que es la materia", sostiene, y destaca que su conocimiento práctico del proceso penal es integral.

"Me he dedicado justo a especializarme en eso porque en el proceso puede haber violaciones al debido proceso. Ejemplo, cuando hay delitos en flagrancia el policía justamente tiene que actuar bien, ponerlo a disposición inmediatamente".

Gómez Reyes cuenta también con una especialización en la defensa de los derechos humanos de defensores y periodistas por la Universidad Autónoma de Coahuila. Su trayectoria, asegura, le ha permitido trabajar tanto como parte del órgano acusador como desde la defensa.

"He tenido la oportunidad de conocer justamente el proceso penal como un ente acusador, perseguí el delito, detuve personas, reparé el daño de las víctimas. Ahora como defensor justamente es mi contraparte de la fiscalía".

AMPLIAR LA JORNADA

Uno de los casos que menciona ocurrió durante su gestión como fiscal regional, cuando una mujer fue asesinada en una zona de Veracruz sin cámaras ni señal telefónica. "Se decía que iba a ser casi imposible resolverlo por todas estas características. No solo lo resolvimos, sino que hicimos tan buen trabajo que estas instancias de apelación y amparo les fueron negadas. Personalmente estuve en la escena, en las audiencias; encabecé esta integración de la carpeta y la defensa en las audiencias".

En materia administrativa, reconoce que los tribunales enfrentan limitaciones. "Sé que se necesitan más tribunales, más personal, pero siempre que he tenido la oportunidad de contribuir con lo que tenemos se puede trabajar".

Plantea que se puede hacer más sin necesidad de recursos extraordinarios si existe voluntad y compromiso: "mi compromiso es poner el ejemplo de que se puede trabajar mucho por el bien de la ciudadanía veracruzana, por el bien de la justicia".

Sobre el proceso de selección de magistrados, subraya la importancia de que los votantes conozcan el procedimiento. "Al recibir 10 boletas, recibirán una color rosa, esta dice, ´magistrado de circuito´ y dentro de esta hay un listado de hombres y de mujeres. En el de hombres en el lugar 23, estoy yo, Gómez Reyes José Alfredo".