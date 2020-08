Sin diálogo; amenazan en Jalapilla con caer en ´desobediencia civil´

Habitantes de Jalapilla señalaron que a varios días de su protesta, la alcaldesa de Rafael Delgado, Isidora Antonio Ramos, sigue sin darles la cara y ellos exigen que se reúna con ellos para hablar sobre los problemas no sólo que hay con el cementerio, sino en el municipio, y de no ser así estarán en desobediencia civil.

"La inconformidad de todos los vecinos de acá es el panteón y la alcaldesa se ha negado a darnos la cara. De hecho todos ya estamos cansados de tantas cosas que está haciendo la presidenta", expresó el señor Othón González.

Los inconformes comentaron que personal del ayuntamiento retiró los sellos del cementerio ejidal y ya está funcionando.

Indicaron que ellos no son personas conflictivas, y si hubo problemas fue "porque la misma presidenta los ocasionó".

Recordaron que el ayuntamiento ni siquiera tiene un cementerio y en años anteriores se planteó esa posibilidad a los alcaldes, pero decían que no había dinero para uno, entonces si no hay uno, "porqué quieren impedir que usen el que es de la gente".

"Aquí los alcaldes nunca han tenido dinero para dar el servicio de limpia, no hay camiones, tampoco hay para el cementerio, pero ellos ganan 100 mil pesos, entonces si no le dan nada a la población, al menos que no les quiten", comentaron.

Incluso, mencionaron, le dijeron a la gente de Jalapilla que ya no pague nada al ayuntamiento hasta que haya un diálogo y un arreglo "y son más de mil establecimientos comerciales los que hay aquí".

Aseveraron que nadie pagará "ni un quinto" hasta que alguien del Gobierno del Estado acuda a dialogar con ellos, ya que la alcaldesa no quiere.

Agregaron que tampoco saben por qué se rodeó de gente que no es del municipio, cuando en el lugar hay licenciados, secretarias, abogados, y en vez de dar trabajo a la población contrató a gente de Huiloapan, Córdoba y otros municipios "que ni entienden a la población ni tienen empatía".