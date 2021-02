Sin control, el uso del transporte público en Tuxpan

El uso del transporte público en Tuxpan, a pesar de las diversas recomendaciones, prevalece sin control pues en la mayoría de los casos son los propios usuarios que hacen omisión a las medidas que han establecido tanto autoridades sanitarias como las encargadas de este servicio.

Es en las paradas oficiales del transporte urbano, en dónde varias son las personas que se aglomeran la mayor parte del día para esperar él autobús que los lleve a su destino. Sin guardar la sana distancia y en muchos casos, sin hacer uso del cubrebocas.

Julio César Guevara, delegado regional de transporte público expuso que se han venido haciendo varios exhortos tanto a concesionarios, como choferes y los propios usuarios, para evitar que este servicio se convierta en foco rojo de contagios.

Para ello, recordó que se han venido haciendo varios recorridos, en dónde no sólo se les conmina a acatar las recomendaciones sino también se les dota desde gel, cubrebocas y se desinfectan las unidades que diariamente trasladan a varias personas de un lado a otro.

No obstante, se continúa haciendo omisión, a pesar de las diversas acciones y campañas preventivas que se han estado realizando en torno a evita que los contagios sigan aumentando. Hasta el momento, pese a no seguir por completo las recomendaciones, no han sido sancionados los choferes de estas unidades.